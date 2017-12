Andrea Griminelli/ L'amore tra il flautista e la modella Rossana Redondo (Concerto di Natale 2017)

Andrea Griminelli, il flautista che ha sposato la bellissima modella e presentatrice colombiana Rossana Redondo protagonista del Concerto di Natale 2017 in Vaticano.

24 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Andrea Griminelli al Concerto di Natale 2017

Atmosfere magiche sul palco dell’Aula VI per il Concerto di Natale 2017 in Vaticano con la musica di Andrea Griminelli. Il flautista regalerà la magia e la bellezza della sua musica al pubblico del Concerto di Natale che, ogni anno, viene seguito da tantissima gente. Andrea Griminelli, nato a Correggio nel 1959, si è avvicinato al flauto quando aveva solo 10 anni. La sua carriera musicale è iniziata prestissimo portandolo ad esibirsi nei più importanti teatri italiani. Deve la sua fama alle esibizioni con Luciano Pavarotti iniziate nel 1984 al Madison Square Garden di New York. La collaborazione, poi, prosegue negli anni successivi ai concerti all'Hyde Park di Londra nel 1990, al Central Park di New York nel 1993, alla Torre Eiffel di Parigi e nella Piazza Rossa di Mosca nei quali alla musica classica si accostavano brani di rock e pop music. Nel 2014 è stato ospite del concerto-evento di Zucchero al Madison Square Garden di New York.

ANDREA GRIMINELLI E L’AMORE CON ROSSANA REDONDO

Andrea Griminelli ha coronato il suo sogno d’amore sposando 20 marzo 2008 la bellissima modella e presentatrice colombiana Rossana Redondo. Rossana è arrivata in Italia da giovanissima cominciando a lavorare a Milano come modella. Ha conosciuto Andrea Griminelli in Colombia molti anni fa grazie ad un amico in comune. Dopo il primo incontro, non si sono mai persi di vista fino a fidanzarsi ufficialmente. “Un rapporto a distanza è difficile – commentava Rossana ai microfoni de Il resto del Carlino alla viglia delle nozze - Abbiamo abitato un po’ a Madrid ma alla fine ho deciso di trasferirmi. Avremo una casa nuova in zona San Bartolomeo, vicino al golf club – spiega – Sarà la nostra base, visto che entrambi saremo spesso all’estero per lavoro”. Un amore importante, dunque, quello che vive Andrea Griminelli che continua a portare la sua musica in giro per il mondo.

