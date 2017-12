ANNA MAZZAMAURO/ Enrico Brignano respinge le accuse, Flora Canto lo difende: “Fatti mai accaduti”

Anna Mazzamauro: Enrico Brignano, additato dai social come l'attore che ha picchiato la collega sul set di "Poveri ma ricchi" respinge le accuse e annuncia una svolta.

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 13.05 Dario D'Angelo

Anche la compagna di Enrico Brignano ha rotto il silenzio sulle cause di violenza sul set di “Poveri ma ricchi”. Anna Mazzamauro non aveva fatto nomi, ma aveva fatto solo riferimento ad un attore del film di Fausto Brizzi. La caccia è partita sui social e sul banco degli imputati è finito Enrico Brignano, che si è difeso dalle insinuazioni. Ora ci pensa la compagna Flora Canto, che ha ringraziato su Instagram il giornale “La Verità” per aver «raccontato ed analizzato i fatti in modo oggettivo e con estrema precisione». L'ex tronista di Uomini e Donne fa riferimento all'articolo firmato da Antonello Piroso, dal titolo “La gogna del web fa di Brignano un mostro”. A puntare il dito contro il comico sono stati infatti proprio i social. Quindi Flora Canto ha detto di augurarsi che l'articolo «possa essere d'aiuto a chi ancora avesse dei dubbi, ma soprattutto che possa far riflettere». Poi conclude precisando che «finalmente sono stati accertati i fatti 'realmente' accaduti o forse meglio dire i fatti 'mai' accaduti». Clicca qui per visualizzare il post. (agg. di Silvana Palazzo)

ENRICO BRIGNANO: "NON SONO STATO IO, PRESTO UN'ALTRA PROVA"

Evidentemente esasperato dalla messa alla gogna riservatagli dal popolo del web, che lo ha già giudicato colpevole rispetto alle accuse di Anna Mazzamauro, l'attrice che ha detto di essere stata picchiata da un collega sul set di "Poveri ma ricchi", Enrico Brignano ha deciso di difendersi direttamente dal palcoscenico. Impegnato nel suo spettacolo, "Enricomincio da me", il comico romano - come riporta Fanpage - ha chiarito che quello in atto "è solo un tentativo, forse, di attirare l'attenzione a mio discapito, della mia famiglia, perché sappiate che il web, quando si scatena, è veramente cattivo e molto più violento di qualsiasi altra azione. Quindi vi prego, se ne avete la possibilità, arginate queste cose, perché il fatto non sussiste, non è mai successo e a breve arriverà una prova. Non dipende da me, devo aspettare le liberatorie degli avvocati". La svolta in grado di fugare i dubbi dei più scettici sulla sua innocenza, dunque, potrebbe essere dietro l'angolo. Il sospetto che Brignano sia stato giudicato colpevole attraverso un processo sommario sempre più forte.

LE PAROLE DI FLORA CANTO

Dopo le clamorose rivelazioni di Anna Mazzamauro, l'attrice ricordata soprattutto per aver interpretato la signorina Silvana nei film del ragionier Fantozzi, che ha detto di essere stata picchiata sul set di "Poveri ma ricchi" da un collega, i social network hanno indicato in Enrico Brignano l'indiziato numero uno di tale azione. Illazioni, al momento, confortate dal silenzio assenso della Mazzamauro, che per ora non ha smentito che il soggetto delle sue accuse, l'uomo che le ha tirato uno schiaffo lacerandole il timpano, sia - come sostiene il popolo del web - il comico romano. A difesa di quest'ultimo è intervenuto su La Verità, il quotidiano di Maurizio Belpietro, anche il giornalista Antonello Piroso che ha ricostruito tutta la vicenda dal suo inizio scagionando di fatto Brignano. Un intervento, il suo, che ha fatto molto piacere alla compagna di Brignano, Flora Canto, che su Instagram ha detto:"Vorrei ringraziare pubblicamente il giornale "La Verità" ma soprattutto il giornalista per aver raccontato ed analizzato i fatti in modo oggettivo e con estrema precisione. Grazie!!!! Spero possa essere d'aiuto a chi ancora avesse dei dubbi, ma soprattutto che possa far riflettere. E visto che finalmente sono stati accertati i fatti "realmente" accaduti o forse meglio dire i fatti "mai" accaduti, posso dedicarmi finalmente e serenamente al nostro primo Natale con Martina".

