Beethoven's Christmas Adventure / Trama del film Italia 1 con Munro Chambers (24 dicembre 2017)

eBeethoven's Christmas Adventure, oggi 24 dicembre in onda su Italia 1 il film con Munro Chambers e Kyle Massey. Fa parte della saga sul cagnolone scatenato più famoso della tv.

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 14.03 Matteo Fantozzi

Beethoven's Christmas Adventure su Italia 1

Una delle curiosità maggiori del film Beethoven's Christmas Adventure riguarda il suo cast. L'attore Curtis Armstrong ha infatti vissuto il suo esordio cinematografico al fianco di una grande celebrità di Hollywood: Tom Cruise. L'artista è infatti presente nel cast di Risky Business, con il sottotitolo Fuori i vecchi... i figli ballano per la versione italiana e diretto dal regista Paul Brickman. Si tratta tra l'altro di un volto noto per il piccolo schermo e per il mondo delle serie tv, dato che ha partecipato a format come CSI, Supernatural, Major Crimes e Bones. Anche Munro Chambers non è di certo sconosciuto ai fan di Degrassi: The Next Generation, dato che l'attore ha riscosso molto successo per via della sua interpretazione di Elijah nella serie Tv. Impossibile non notare infine uno dei colossi della comicità americana: John Cleese. Conosciuto come attore, scrittore e produttore, è forse uno dei membri più di successo dei Monty Python. Grazie alla sua sceneggiatura per il film Un pesce di nome Wanda, ha sfiorato infatti la vittoria di un Oscar come Miglior Sceneggiatura.

ALLA REGIA JOHN PUTCH

Beethoven's Christmas Adventure è la proposta di Italia 1 per il suo pomeriggio di oggi, domenica 24 dicembre 2017. Il film andrà in onda a partire dalle 16.30 ed è diretto da John Putch. Parte della saga di otto capitoli dedicati al cagnolone protagonista, il cast di questa nuova trama del ciclo di commedie vedrà nel ruolo di protagonisti Munro Chambers e Kyle Massey, rispettivamente Mason e Henry. Al loro fianco e in ruoli minori troveremo attori del calibro di Kim Rhodes, Jan Skene, Robert Picardo, Curtis Armstrong, John O'Hurley e Ryan Miller. La voce di Beethoven è invece dell'attore John Cleese, mentre la traccia narrativa è a cura di Daniel e Steven Altiere. Va sottolineato inoltre che il film è stato distribuito cinque anni dopo il reboot e precede di altri tre anni l'ultimo capitolo della saga. E' uno dei meno noti della saga e forse anche uno dei più criticati da parte del pubblico. Adatto agli appassionati della serie.

BEETHOVEN'S CHRISTMAS ADVENTURE, LA TRAMA DEL FILM

La trama del film Beethoven's Christmas Adventure segue le vicende di Babbo Natale, deciso ad istruire più di 200 elfi in previsione della festa annuale. Uno di questi, Henry, verrà incaricato di prendersi cura delle renne, un compito gravoso che l'elfo svolge controvoglia. Nonostante le sue contestazioni, Henry sarà costretto alla fine a portare a termine l'incarico, ma convinto di poter dimostrare che Babbo sia in errore, decide di creare un giocattolo da solo. La sua creatura finirà tuttavia per cacciare l'elfo nei guai, dato che Henry si ritroverà in volo sulla slitta magica ed a perdere la famosa borsa piena di giocattoli di Babbo. Nel frattempo, Mason si ritrova a doversi prendere cura di Beethoven su incarico della madre. I due assisteranno all'incidente di Herny, che perso il controllo della slitta si schianterà in un'area del Minnesota. Superata la diffidenza iniziale, Mason deciderà di aiutare l'elfo a recuperare la borsa di giocattoli, ritrovata da un perfido venditore di giocattoli, Sylvester Smirch.

© Riproduzione Riservata.