C'È POSTA PER TE/ Trama e curiosità del film su Canale 5 con Tom Hanks e Meg Ryan (24 dicembre 2017)

C’è post@ per te, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 24 dicembre 2017. Nel cast: Meg Ryan e Tom Hanks, alla regia Nora Ephron. La trama del film nel dettaglio.

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 13.50 Cinzia Costa

il film romantico nel primo pomeriggio di Canale 5

Lacrime e amore per il pomeriggio natalizio di Canale 5 che, orfano dei suoi programmi in diretta e di Barbara D'Urso, apre la strada a repliche e vecchie pellicole come C'è Post@ per te previsto per oggi, 24 dicembre. Al di là dei film da lei diretti e sceneggiati, la Ephron è nota nel mondo del cinema soprattutto per aver sceneggiato alcuni film di successo di impronta chiaramente femminile. Film come "Silkwood" (1983), diretto da Mike Nichols (Premio Oscar per "Il laureato") e con protagoniste Cher e Meryl Streep, e "Harry, ti presento Sally…" (1989), diretto da Rob Reiner e con protagonista la stessa Ryan. "C’è post@ per te" è il secondo remake di un film del 1940, "Scrivimi fermo posta" diretto da Ernst Lubitsch, a sua volta tratto da una commedia teatrale del 1937 dal titolo "Parfumerie". A differenza dei classici appena elencati, l’idea di fondo del film della Ephron prevede che la corrispondenza tra gli amanti sia basata sullo scambio di email invece che sulla ricezione e l'invio di lettere cartacee. Quando la settima arte incontra il progresso può nascere qualcosa di magico.

NEL CAST TOM HANKS

C'è post@ per te, il film in nda su Canale 5 oggi, domenica 24 dicembre 2017 alle ore 14,00. Una pellicola romantica che è stata diretta da Nora Ephron. Per chi non lo sapesse, "C’è post@ per te" non è solamente il nome di un famoso programma televisivo. Anzi, probabilmente è proprio dal film in questione che Maria De Filippi ha deciso nel 2000 dare vita al suo celebre show del sabato sera, basandosi sul concetto fondamentale della chat mediante posta elettronica. "C’è post@ per te" è un film del 1998 diretto da Nora Ephron con protagonisti Meg Ryan e Tom Hanks. I due si erano già conosciuti sul set di "Insonnia d’amore" (1993), sempre diretto dalla Ephron, la quale aveva iniziato a dirigere solamente un anno prima. "This is my life", infatti, film d’esordio della regista, uscì nel 1992, quando la donna aveva già superato i 50 anni di età. Da quell’anno in poi si sarebbero susseguiti altri sette film diretti dalla Ephron, scomparsa nel 2012 a causa dell’aggravarsi della leucemia contro cui combatteva da tempo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

C'E' POST@ PER TE, LA TRAMA DEL FILM ROMANTICO

Joe Fox e Kathleen Kelly abitano entrambi a New York, frequentano le stesse zone ed hanno tutti e due, a che fare con i libri per motivi lavorativi. Lei gestisce una libreria per bambini, lui è il proprietario della più grande catena di librerie di Manhattan, la Fox. I due non si sono mai incontrati di vista, ma rimediano sul web, finendo su una chatroom anonima che li porterà a conoscersi poco a poco. Ma sia Joe che Kathleen non sono affatto single, entrambi vivono una relazione disinteressata, priva di quel vero amore che i due sembrano ricercare altrove. Il primo incontro tra i due avviene nella libreria di lei. Kathleen, però, non è a conoscenza del fatto che il suo "amico di chat" risponde proprio al nome di Joe Fox, il proprietario delle librerie che rischiano di mandare in fallimento i piccoli imprenditori di Manhattan a causa della forte concorrenza economica...

© Riproduzione Riservata.