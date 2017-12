Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Chechu paparazzata insieme al fratello di Francesco Monte

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la modella ringrazia i fans sui social mentre l'ex ciclista riceve un messaggio da Andrea Damante su Instagram (Gf Vip 2).

24 dicembre 2017

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno vivendo un momento molto importante nelle rispettive vite, da quando si sono conosciuti infatti i due hanno letteralmente perso la testa follemente innamorati l'uno dell'altro. Il nome di Francesco Monte continua ad aleggiare sulla coppia con continue informazioni lanciate dal web. L'ex tronista di Uomini e Donne lasciato in diretta tv al Grande Fratello Vip 2017 infatti ha lasciato un'orma difficile da cancellare nel passato di Cecilia Rodriguez ed è così che ogni occasione è buona per fare polemica. Il Giornale, nella sua versione online, ha sottolineato come Cecilia Rodriguez sia stata paparazzata ad una festa dove c'era anche il fratello di Francesco Monte, Stefano. Non c'era però questi né tanto meno Ignazio Moser. Ovviamente non c'è nessun riavvicinamento al suo ex fidanzato, ma è logico che la presenza di Stefano a un evento dove c'era anche Cecilia è un buon appiglio per fare polemica. (agg. di Matteo Fantozzi)

NATALE A DISTANZA?

Le vacanze si avvicinano ma non per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Reduci dalla casa del Grande Fratello Vip, i due stanno vivendo il loro momento di popolarità e sembrano pronti a cavalcarlo comunque vadano le cose tra di loro. Al momento stanno vivendo separati per via di alcuni impegni che hanno portato via da Milano il bell'imprenditore che è volato in Sicilia per una serata ma proprio queste vacanze di Natale potrebbero vederli protagonisti insieme. Sappiamo bene che la famiglia Rodriguez ama volare via per passare insieme queste vacanze, magari sulla neve, ma quest'anno i progetti potrebbero cambiare proprio alla luce degli impegni che riguardano Cecilia e Jeremias ma, soprattutto, per l'arrivo nelle loro vite di Ignazio Moser, molto legato alla sua famiglia e alle tradizioni. Come andrà questo lo primo Natale insieme? I fan non fanno altro che continuare a chiederselo ma l'unica cosa certa è che, seppur lontani, i due usano i social per mandarsi saluti a favore del pubblico che apprezza e commenta positivamente la loro unione. In particolare, Cecilia, anche all'autogrill mangiando le patatine preferite del suo Ignazio, ha pensato bene di salutarlo in diretta sui social. Clicca qui per vedere il video in cui l'argentina mostra il suo muso lungo e triste per la lontananza dal suo Nacho. (Scalise Piera)

LA DISTANZA NON INTACCA IL LORO AMORE

Uno al Nord e uno al Sud, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continuano a rimanere separati in questo week end che precede le feste natalizie, le prime per i due come fidanzatini. Rimane il fatto che mentre lui era ad un evento in Sicilia, lei è volata al nord per una serata in un locale e, nonostante i chilometri a tenerli lontani, lei ci ha tenuto a far sapere che niente è cambiato e, infatti, ha avuto modo di salutare il suo amato in una diretta social proprio qualche ora fa. Nonostante la distanza, la prima vera tra di loro dopo tre mesi insieme, niente è cambiato. Ma siamo sicuri che sarà sempre così? I fan sono felici di vederli così uniti e hanno accolto bene il saluto di Cecilia via social sicuri che la loro storia stia procedendo a gonfie vele nonostante tutto. Clicca qui per vedere il video del momento. (Hedda Hopper)

AMORE A GONFIE VELE E NUOVI EVENTI PER CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER

L’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede a gonfie vele. La coppia, da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2017 è sempre più unita e innamorata e si appresta a vivere il primo Natale insieme. In queste ore, però, i due si sono separati e Cecilia, a Milano, ha approfittato dell’assenza del fidanzato per dedicarsi alla famiglia e agli amici. Cecilia, però, ha anche trovato il tempo per dedicare un pensiero ai fans che, in questi mesi, non l’hanno mai abbandonata dimostrandole sempre sostegno e amore. “Con questa foto del Non compleanno del mio migliore amico,.... auguro una bellissima serata a tutti voi. E ne approfitto per ringraziarvi di tutto l'amore che mi fate arrivare. GRAZIE di cuore... grazie per essere parte di questa nuova tappa della mia vita”, ha scritto Cecilia.

IL MESSAGGIO DI ANDREA DAMANTE PER IGNAZIO MOSER

Nella casa del Grande Fratello Vip 2017è nata una grande amicizia tra Ignazio Moser e Giulia De Lellis. Conclusa l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Giulia e Ignazio si sono concessi anche una cena insieme ai rispettivi partner ovvero Andrea Damante e Cecilia Rodriguez. Tra l’ex tronista e l’ex ciclista è nato subito il feeling al punto che i due si sono dati appuntamenti sulle piste da sci. In questi giorni, Ignazio è tornato a casa concedendosi una giornate sulle sue amate montagne. Moser ha poi pubblicato una foto in tenuta sciistica sui social ricevendo il messaggio di Damante. “Ci vediamo sulla Saslong”, ha scritto Andrea. I Damellis, Chechu e Moser, dunque, si concederanno una fuga romantica a quattro in montagna per Capodanno?

