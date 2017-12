Concerto di Natale in Vaticano 2017/ Cantanti e ospiti: Gerry Scotti conduce una grande serata di beneficienza

Concerto di Natale in Vaticano: Gerry Scotti conduce la grande serata di musica e solidarietà. Gigi D'Alessio, Alex Britti, Annie Lennox, Patti Smith tra gli artisti sul palco.

24 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Gigi D'Alessio - Concerto di Natale

Come ogni anno, su canale 5, torna l’appuntamento con il Concerto di Natale in Vaticano. Domenica 24 dicembre, sera della Vigilia di Natale, Gerry Scotti condurrà, in prima serata, il Concerto di Natale, che per il suo 25° anniversario verrà trasmesso dall’Aula Paolo VI, sotto il Patrocinio della Congregazione per l’Educazione Cattolica. Il concerto è stato organizzato per promuovere la cultura dell’incontro per favorire la pace nel mondo. L’evento è promosso dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo il cui progetto è rivolto alla liberazione dei bambini che in Congo lavorano in condizioni di semischiavitù per l’estrazione del coltan. Il Concerto, quest’anno, promuove anche l'attività della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, un'istituzione che Papa Francesco ha voluto per diffondere la cultura dell’incontro e della pace attraverso l’educazione nelle scuole. Per sostenere i progetti, sarà possibile inviare fino al 2 gennaio un sms solidale al numero 45549. Papa Francesco si è augurato che il Concerto «possa essere un’occasione per seminare la tenerezza… questa parola tanto dimenticata oggi tra violenza, guerra… No, no: tenerezza. Per seminare la tenerezza la pace e l’accoglienza, che scaturiscono dalla grotta di Betlemme».

TUTTI I CANTANTI DEL CONCERTO DI NATALE IN VATICANO 2017

Il Concerto di Natale in Vaticano, come accade ogni anno, vedrà la partecipazione di tantissimi big della musica italiana e internazionale. Ad esibirsi dall’Aula Paolo VI saranno Annie Lennox, Patti Smith, Noa, Imany, Joaquín Cortés, Lola Ponce, Hevia, Al Bano, Alex Britti, Suor Cristina, Gigi D’Alessio, Fabio Armiliato, Giò Di Tonno, Andrea Griminelli, Syria, Cheryl Porter & Hallelujah Gospel Singers, Art Voice Academy, il Piccolo Coro di Piazza Vittorio. Tutti gli artisti saranno accompagnati dall'Orchestra Sinfonica Universale Italiana, diretta dal Maestro Direttore e Concertatore Renato Serio. La regia del grande evento natalizio che canale 5 regala puntualmente ai propri telespettatori è affidata a Roberto Cenci. Un appuntamento, dunque, imperdibile per chi, la sera della vigilia di Natale, vuole trascorrere una serata tranquilla all’insegna della musica e della solidarietà.

CONCERTO DI NATALE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING VIDEO

Che feste sarebbero senza il Concerto di Natale? Quest'anno sarà nuovamente ospitato dall'Aula Paolo VI di Città del Vaticano, dove si svolsero le prime edizioni dal 1993 al 2005. E sarà trasmesso da Canale 5. L'evento benefico condotto da Gerry Scotti, che lo presentò già nel 2005, può essere dunque seguito sulla rete ammiraglia di Mediaset. La serata di oggi, 24 dicembre 2017, potrà però essere ammirata anche da chi non ha a disposizione una televisione. Non in diretta, lo precisiamo, perché questo Concerto di Natale si è tenuto il 16 dicembre. Comunque è disponibile lo streaming video del Concerto di Natale: basta collegarsi sul sito ufficiale di Mediaset per gustarsi i tantissimi ospiti e godere della compagnia di Gerry Scotti nella serata più magica dell'anno. Potrete farlo dal vostro pc, tablet o smartphone perché il Concerto di Natale è al passo con i tempi, quindi è diventato decisamente moderno.

© Riproduzione Riservata.