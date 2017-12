Dennis, la minaccia di Natale/ Curiosità e trama film su Italia 1 con Maxwell Perry Cotton (24 dicembre 2017)

Dennis - La minaccia di Natale, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 24 dicembre 2017. Nel cast: Maxwell Perry Cotton e Robert Wagner, alla regia Ron Oliver. Il dettaglio.

24 dicembre 2017

il film commedia nel pomeriggio di Italia 1

Italia1 ha pensato alle famiglie per questa domenica festiva in cui tutti sono già proiettati verso il Natale. Dennis - La minaccia di Natale è l'offerta che la rete giovane di casa Mediaset ha pensato per il suo pomeriggio di oggi, 24 dicembre, con la firma di Ron Oliver. Sebbene sia pressoché sconosciuto in Italia, il regista canadese ha un passato particolarmente ricco di produzioni e pellicole da lui dirette. Una carriera registica iniziata con una lunga gavetta tra episodi di serie TV, mini serie TV e fiction, e che lo ha portato nel giro di una decina d'anni ad esordire nell'ambito dei film per la televisione. Un ambito, quello dei film TV, in cui Oliver si è ambientato alla perfezione, e lo si può denotare dal gran numero di pellicole dirette dal 2005 ad oggi: più di trenta produzione a lui affidate in qualità di regista, senza contare l'enorme mole di episodi, videoclip e altro materiale girato in una lunga carriera iniziata più di vent'anni fa con la serie televisiva "The Tomorrow People" (revival della serie originale omonima degli anni '70). Oliver non è affatto nuovo a produzioni di stampo natalizio, visto che già nel 2005 aveva diretto il film TV "Chasing Christmas", senza contare "La fabbrica del Natale" dell'anno successivo. Sino ad arrivare ad oggi, 2017, con altri quattro prodotti per la televisione dedicati al mondo del Natale tra palle di neve e addobbi, tra regali e alberelli. Appuntamento su Italia 1 il 24 dicembre (alle 14:35) con "Dennis - La minaccia di Natale".

NEL CAST MAXWELL PERRY COTTON

Dennis - La minaccia di Natale, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 24 dicembre 2017 alle ore 14.35. È tempo di feste su Italia 1, la cui programmazione inizia a variare per far felici le famiglie e i bambini con film ambientati in piena atmosfera natalizia. È il caso di "Dennis - La minacca di Natale", film per la televisione realizzato nel 2007 e che vede protagonista il piccolo Dennis Mitchell (Maxwell Perry Cotton) alle prese con una nuova versione del celebre "Canto di Natale" di Charles Dickens. Diretto dal canadese Ron Oliver, il film, è il terzo capitolo della saga dedicata al piccolo Dennis, il personaggio pestifero apparso per la prima volta nel 1994 nel film "Dennis la minaccia" (interpretato allora da Mason Gamble) e che qui riceve una sorta di "reboot", un parziale ripristino dei suoi tratti caratteriali. Sì, perché il Dennis Mitchell in versione natalizia, interpretato da Cotton, è decisamente meno esuberante rispetto a quello apparso per la prima volta nel 1994 e successivamente nel 1998, nel sequel di minore successo "Dennis colpisce ancora". Forse per via della presenza di un gruppo di bulletti che lo tormentano senza sosta. O magari per via dello spirito natalizio. Ma il piccolo Dennis Mitchell non è tipo da farsi mettere i piedi in testa... Ecc a voi la trama del film nel dettaglio.

DENNIS - LA MINACCIA DI NATALE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Dennis Mitchell è un bambino di sette anni pestifero e dispettoso, che adora combinarne di tutti i colori al suo vicino di casa, George Wilson (anche detto "Mr. Wilson"). Dennis sarebbe la peste perfetta, se non fosse che a sua volta egli sia vittima di bulli da parte dei ragazzini del quartiere. Ma poco importa a Dennis, il quale sfoga la sua indole sul povero Mr. Wilson, sempre più scontroso e intrattabile a causa delle marachelle compiute nei suoi confronti dal piccolo. A peggiorare la situazione è l'arrivo del Natale, che acuisce ancor più il suo carattere burbero, al che Dennis, insieme ad alcuni amici, si mette in testa di aiutare il signor Wilson tentando di fargli comprendere appieno la bellezza dello spirito natalizio. Ma i problemi sono dietro l'angolo... Cosa accadrà?

