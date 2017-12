EMPIRE 4/ Anticipazioni del 24 dicembre 2017: Lucious cadrà in una trappola di Angelo?

Empire 4, anticipazioni del 4 dicembre 2017, in prima Tv su Fox Life. Durante un party, i Lyon cercheranno di fare le loro mosse, ma non hanno calcolato tutto.

Empire 4, in prima Tv assoluta su Fox Life

EMPIRE 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, domenica 24 dicembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Empire 4, in prima Tv assoluta. Si tratta del nono, dal titolo "Occhio per occhio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in una riunione di famiglia Thirsty (Andre Royo) sottolinea che il vero problema è Diana (Phylicia Rashad), dato che la donna è scomparsa subito dopo l'udienza di Hakeem (Bryshere Y. Gray). Poco dopo, i Lyon fanno un intervento a Jamal (Jussie Smollett), convinti che assuma dei farmaci, ma Lucious (Terrence Howard) rivela solo in un secondo momento che il problema maggiore riguarda Andre (Trai Byers). Visto che è l'unico rimasto per ora fuori dalle mire di Diana, Cookie (Taraji P. Henson) e l'ex marito temono che diventerà il prossimo bersaglio. Intanto, Angelo (Taye Diggs) informa il cugino sulle misure di sicurezza che hanno adottato in previsione di un attacco dei Lyon. Warren (Terrell Carter) capisce solo in quel momento che Diana lo ha giocato. Cookie e Lucious invece temono che Diana colpisca Andre tramite la sua nuova fiamma, ma il figlio nega di avere una relazione. Nel passato, Cookie aiuta un'altra detenuta in travaglio e pensa a quello che lei stessa farebbe per i figli. Nel presente, Cookie è terrorizzata di quello che potrebbe fare Diana, ma Lucious vuole capire la verità su Andre. Il boss è infatti convinto che il figlio nasconda qualcosa. Più tardi, Cookie incontra Diana con la scusa di restituirle un anello di famiglia, in modo che Thirsty scatti delle foto che potranno essere utili. Hakeem invece viene schiaffeggiato in sala registrazioni da Tiana (Serayah), ancora furiosa di quanto accaduto fra loro. L'avvocato informa in seguito Lucious di aver trovato dove si nasconde Warren, mentre Andre affronta la detective per capire se stia lavorando per Diana. Pamela (Teyonah Parris) finge di essere a conoscenza di qualsiasi cosa e riesce a raggirare Andre ancora una volta, ricordandogli di avergli raccontato diversi eventi che potrebbero metterla nei guai con la legge. Quando Andre va su tutte le furie, Thirsty avvisa Lucious di quanto ha scoperto e il produttore accorre sul posto. Dopo essersi intrufolata nella camera di Warren, Cookie scopre che Diana è in accordo con lo psichiatra di Andre e convince il figlio a rivolgersi ad un altro specialista. Più tardi, Pamela si presenta a casa di Andre per calcare ancora di più la mano e gli consegna la pistola con cui ha commesso l'omicidio che ha nascosto. In quel momento, Thirsty scopre che non esiste nessuna detective con quel nome, ma Lucious e Cookie non riescono ad avvisare il figlio. Andre infatti confessa di essere responsabile per l'esplosione dell'autobomba, mentre Pamela gli svela solo allora di essere della Polizia di Las Vegas e di essere sotto copertura per incastrarlo. Dopo un corpo a corpo concitato, Andre finisce per uccidere Pamela, prima dell'arrivo dei genitori. Disperato, si accorge solo grazie a Cookie che in realtà la detective esiste solo nella sua mente.

ANTICIPAZIONI DEL 24 DICEMBRE 2017, EPISODIO 9 "OCCHIO PER OCCHIO"

In seguito al cliffhanger precedente, i Lyon sono ancora più agguerriti di prima e decisi a farla pagare a Diana. Cookie non può infatti dimenticare lo stato in cui si è ridotto Andre e il peggioramento delle sue turbe psichiche, così come i guai causati a Jamal e Hakeem. Questi ultimi due sembrano aver ritrovato forza grazie al loro legame, ma Cookie e Lucious sanno che hanno bisogno di un piano ben organizzato per mettere in ginocchio l'intera famiglia Dubois. Dopo la crisi precedente, Andre sarà costretto a finire in ospedale per potersi riprendere. I Lyon intanto hanno un'occasione pubblica per poter prendere di mira la loro acerrima nemica. I loro piani tuttavia andranno storti durante la festa di gala, a causa di un'aggressione a Lucious. Il boss dell'Empire verrà infatti sedato dopo essere stato sorpreso alle spalle.

