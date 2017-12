ENZO MICCIO/ Video, l'ultimo appuntamento lo porta a Disneyland Paris (Domenica In)

Enzo Miccio volto noto di Real time per i suoi programmi dedicati alla moda e all'organizzazione di eventi, oggi pomeriggio sarà su Rai Uno per la puntata di Domenica In.

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 13.51 Fabiola Iuliano

Enzo Miccio (Facebook)

Enzo Miccio è pronto a diventare protagonista di Domenica In, portando tutta la sua eleganza negli studi di Rai Uno. L'ultimo appuntamento con Diario di un wedding planner l'ha visto volare a Parigi per un matrimonio da sogno incredibile. Su Instagram ha così pubblicato un video che lo ritrae con dietro un magnifico castello illuminato di blu al buio. Nel commento leggiamo: "Una vera favola su Real Time. Disneyland Paris sarà la cornice perfetta per un vero matrimonio da principessa delle fiabe", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Sicuramente Enzo Miccio potrà esprimere il suo parere su diverse situazioni legate al suo campo nella puntata di oggi di Domenica In. Ovviamente poi si parlerà anche di come comportarsi a tavola durante queste feste dal cenone della vigilia fino al pranzo di Natale per arrivare forse a toccare il tema anche del tanto atteso capodanno. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL GUSTO SU RAI UNO

Il gusto, l'eleganza e il bon ton questo pomeriggio approderanno a Domenica In grazie alla presenza di Enzo Miccio, amato conduttore di Real Time noto al grande pubblico anche per la sua attività di wedding planner. Nato a San Giuseppe Vesuviano, Enzo Miccio ha rivelato di essere cresciuto in una famiglia numerosa, circondato dalle tradizioni dell'ospitalità e dell'accoglienza, che hanno alimentato la passione che oggi trasmette nel suo lavoro. In un'intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni, in particolare, il conduttore ha ammesso che a casa sua si celebrava qualsiasi evento, e che ogni scusa era buona per imbandire la tavola e festeggiare: "Si può quasi dire che io nel mondo degli 'eventi' ci sia cresciuto e, senza dubbio, queste esperienze mi hanno aiutato a diventare quello che ora sono", ha rivelato il noto conduttore, che se ripensa alla sua infanzia vede un ragazzo curioso di conoscere tutto ciò che definiva "nuovo e diverso". Arricchito dai numerosi viaggi, che gli hanno permesso di "scoprire nuovi paesaggi, osservare altre culture e imparare molto", ha sempre amato aiutare sua madre nell'organizzazione delle feste, mentre da adolescente, per la sua numerosa comitiva, era sempre il promotore di tutti gli eventi in programma.

IL SUCCESSO IN TV

Enzo Miccio nasce nel 1971 a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, ma a un certo punto della sua vita si trasferisce a Milano, dove frequenta l'Istituto europeo di design. Appassionato di moda, si dedica sin da subito a reportage e collaborazioni con riviste di moda e arredo tavola, fino a fondare, nel 2001, una società di progettazione di eventi e matrimoni. Il debutto televisivo su Real Time risale al 2005, quando conduce il programma Wedding Planners, mentre risale al 2009 la sua prima puntata nel celebre format dal titolo "Ma come ti vesti". Nello stesso anno fonda l'Enzo Miccio Academy, un'accademia della moda che organizza corsi per wedding planner e consulenti di immagine, e dal 2001 tiene una rubrica sul settimanale Diva e Donna dal titolo "L'eleganza del Miccio". Nel 2014 approda su Rai Uno come concorrente di Ballando con le stelle, mentre nell'anno successivo è fra i giudici di "Notti sul ghiaccio"; nello stesso anno dà il via, su Real Time, al programma "Diario di un Wedding Planner", mentre risale al 2017 la sua partecipazione allo show "Piccoli Giganti".

© Riproduzione Riservata.