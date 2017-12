FABRIZIO FRIZZI / “Come sto? Meglio ma la mia battaglia non è finita!” (Techetechetè)

Fabrizio Frizzi è uno dei protagonisti di questa speciale puntata natalizia di Techetechetè dedicata alle performance di personaggi famosi alle prese con classici brani di Natale.

24 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Fabrizio Frizzi a Techetechetè

“DEVO COMBATTERE ANCORA”

Questa sera va in onda nella prime time di Rai 1 un appuntamento speciale con il format Techetechetè. Una puntata giustamente dedicata al Natale nella quale verranno riproposte le interpretazioni di alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo sulle note di intramontabili classici natalizi. Tra essi anche il conduttore de L’Eredità, Fabrizio Frizzi ristabilitosi dal malore che lo aveva colto lo scorso 23 ottobre proprio all’interno dello studio televisivo del programma della prima rete Rai. Frizzi si è ripreso ritornando alla guida de L’Eredità con il suo bellissimo sorriso e con la sua semplicità tanto amata dal pubblico. Il conduttore sta bene anche se il problema di salute, come lui stesso ha sottolineato durante l’ospitata a Telethon 2017, non è stato del tutto risolto: “Io vi ringrazio di cuore. L'affetto che ho ricevuto è stata la cosa positiva di questa vicenda che in realtà non è stata per niente bella. Sto meglio. Come vedi sto molto meglio di come stavo il 23 ottobre e nei giorni successivi, quello che mi è successo. Devo combattere ancora... diciamo che spero, spero bene. Ma come vedi mi sono già ripreso abbastanza”.

“CON FABRIZIO SA QUANTE RAGAZZE SI PROPONEVANO?”

L’ex moglie di Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa, in una recente intervista rilasciata al quotidiano Libero ha parlato dei tanti casi di molestie sessuali che stanno emergendo nel mondo dello spettacolo. La Dalla Chiesa ha voluto andare un po’ controcorrente rimarcando come in alcune occasioni siano le donne a creare certe situazioni. Nel suo racconto la Dalla Chiesa ha tirato in ballo anche Fabrizio Frizzi: “Tanti uomini, ragazzi, hanno subito ricatti sessuali da tal regista, o da tal produttore, che vede un bel giovane e ci prova. Ho sentito dire tanti 'no' e conservare la propria dignità. Conosco donne che stanno con uomini importanti per avere un lasciapassare. In tanti anni con Fabrizio Frizzi, sa quante ragazze che si proponevano? Che si presentavano ai provini con minigonne inguinali, che atteggiavano in un certo modo, anche davanti a me, la moglie? In certe circostanze basta dire no e bussare a un'altra porta. La mia posizione è impopolare. Ma della vicenda Weinstein e Brizzi penso che noi donne, anche a 20 anni, siamo ben strutturate. Diciamo tanto che siamo più mature degli uomini, a parità d'età, e allora dimostriamolo. Mi metti le mani addosso? E io lo dico a tua moglie, o sporgo denuncia. Se davvero c'è un'aggressione, vado dai Carabinieri. Oppure faccio i conti con me stessa: non sarà che sono stata zitta per avere un tornaconto?”.

