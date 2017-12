FOX LIFE GREY'S ANATOMY / Dalla stagione 1 alla 11, tutti gli episodi sul canale dedicato di Fox

Fox Life Grey's Anatomy, un canale sul box Sky tramsetterà fino al 16 gennaio dalla stagione 1 alla 11 tutti gli episodi in attesa che riparta nell'anno nuovo la 14ma stagione.

24 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Fox Life Grey's Anatomy

Fox Life Grey's Anatomy, canale creato per rivivere le prime undici stagioni della serie, ci offre una grande opportunità e cioè quella di andare a raccontare la storia di questa incredibile serie televisiva. Grey's Anatomy si iscrive a quelli che nel nuovo millennio vengono chiamati medical drama. Parte per raccontare la storia di Meredith Grey che nella prima stagione della serie è una tirocinante al Seattle Grace Hospital. Ideato da Shonda Rhimes ha avuto da subito grande successo per varie motivazioni e tra i meriti sicuramente c'è quello di aver risollevato la ABC insieme ad altri prodotti come Lost e Desperate Housewives. Per chi non lo sapesse esiste anche uno spin off dal titolo Private Practice e una versione in stile soap opera sudamericana dal titolo A corazon abierto girata in Colombia. Fino a questo momento sono stati mandati in onda 317 episodi lungo l'arco di 14 stagioni, ma solo le prime 11 verranno trasmesse fino al 16 gennaio su Fox Life Grey's Anatomy.

UN REGALO DI NATALE PER I FAN

Sky ha deciso di fare un regalo agli appassionati di Grey's Anatomy tra i suoi abbonati. Parte oggi infatti sul 115 del box di Sky un canale che fino al 16 gennaio manderà in onda le prime undici stagioni. Saranno trasmessi quindi un totale di 244 episodi con la possibilità di tornare agli albori di questa serie arrivata ormai alla quattordicesima stagione. Questa ha visto terminare la prima parte della stagione lo scorso 18 dicembre con il pubblico che non vede l'ora di andare avanti nello scoprire le vicende. Di certo però Fox Life Grey's Anatomy permetterà di fare un bel salto nel passato per ripercorrere tutte le tappe che questa splendida serie ci ha regalato. Un percorso che ha regalato anche tanti premi come la vittoria di ben 2 Golden Globe e 4 Emmy Awards. Una serie che però non è mai sazia di avere successi e che ancora ne vuole collezionare portando avanti una stagione che sta riuscendo davvero molto bene.

