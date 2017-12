FROZEN, IL REGNO DI GHIACCIO/ Su Rai 2 il film d'animazione di Jennifer Lee (oggi, 24 dicembre 2017)

Frozen Il regno di ghiaccio, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 24 dicembre 2017. Nel cast: Kristen Belle e Idina Menzel, alla regia Jennifer Lee e Chris Buck. Il dettaglio.

24 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'animazione in prima serata su Rai 2

JENNIFER LEE ALLA REGIA

Frozen - Il regno di ghiaccio, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 24 dicembre 2017 alle ore 21.20. Una pellicola d'animazione per tutta la famiglia è la proposta della Vigilia di Natale per il secondo canale Rai che, è stata prodotta dalla Walt Disney Pictures. La pellicola è stata realizzata nel 2013 in computer grafica e il suo titolo originale è Frozen, sottotitolato in italiano come Il Regno di Ghiaccio. Questo film è annoverato all'interno dei Classici Disney e, come molti altri film di animazione di questa casa di produzione cinematografica prende spunto da una fiaba. In questo caso si tratta di una fiaba di Hans Christian Andersen La regina delle nevi. La Disney si prende molte libertà rispetto alla fiaba originale, e infatti ci furono molti problemi per l'acquisizione dei diritti d'autore. In precedenza La regina delle nevi era stata trasformata già in un cartone animato, nel 1957, in una produzione russa. Frozen vinse due premi Oscar, come miglior film di animazione, primo tra i Classici Disney, e uno per la migliore canzone, più molti altri premi importanti. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Elsa ed Anna sono due sorelle e sono molto legate tra di loro. Sono le figlie del re e della regina di Arendelle, un paese dove c'è sempre la neve. Elsa ha dei poteri speciali, riesce infatti a manipolare il ghiaccio trasformandolo a suo piacimento. Un giorno però, inavvertitamente, mentre gioca con Anna la ferisce. Da quel momento, grazie anche ai saggi consigli del capo dei Troll, i suoi genitori le impediscono di usare i suoi poteri e tutti fanno finta che non esistano. Dalla mente di Anna viene cancellato ogni ricordo del singolare dono di sua sorella. Le ragazze crescono, i loro genitori muoiono e arriva il giorno in cui elsa, che è la primogenita, deve essere incoronata. Elsa e Anna non hanno più il legame di quando erano bambine, perché sono cresciute separate. Il giorno dell'incoronazione, poiché è molto spaventata, Elsa usa senza volerlo i suoi poteri terrorizzando i presenti. Così fugge e si crea un castello di ghiaccio, dove decide di vivere in isolamento totale per poter essere infine libera di essere se stessa ma Anna non la lascerà andare con tanta facilità.

