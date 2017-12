GIGI D’ALESSIO / Fine della crisi con AnnaTatangelo? (Concerto di Natale)

In occasione del 25° anniversario del Concerto di Natale il cantante Gigi D’Alessio sarà protagonista insieme a tantissimi altri ospiti italiani e internazionali.

24 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Gigi D'Alessio

CAPODANNO A PALERMO?

Il popolare cantautore napoletano Gigi D’Alessio sarà nel cast del tradizionale Concerto di Natale che andrà in scena nell’Aula Paolo VI in Vaticano e trasmesso su Canale 5. Un artista completo che ha dato più volte prova delle sue eccezionali capacità canore e che impreziosirà insieme a tantissimi altri nomi nazionali e internazionali questo magnifico appuntamento. Per Gigi D’Alessio si tratta di un’occasione da non perdere che lo vede prestare la sua voce per intonare uno dei brani più magici di questo Concerto di Natale 2017. Inoltre in questi giorni si sta decidendo della sua partecipazione o meno al Capodanno della splendida città di Palermo. In lizza con Gigi D’Alessio vi è anche Antonello Venditti, Edoardo Bennato e Malika Ayane. Gli uffici dell’assessorato comunale alla Cultura a breve sceglieranno il nome del cantante che avrà il compito di traghettare la città di Palermo con la sua magnifica Piazza Politeama verso il nuovo anno.

GIGI D'ALESSIO: UN NATALE SERENO AL FIANCO DEL FIGLIO ANDREA

Per il cantautore napoletano Gigi D’Alessio è stato un anno molto difficile, in cui ha dovuto fare i conti con una pesante delusione d’amore. Gigi D’Alessio e la sua adorata moglie Anna Tatangelo a mezzo di comunicato stampo hanno informato i loro fan circa la decisione presa di dividersi per un po', ciascuno pronto a prendere la sua strada che vedeva l’esclusione dell’altro. Tuttavia in questi giorni rimbalzano sulla rete informazioni presunte o vere che vedono un possibile riavvicinamento per la coppia. In particolare secondo il settimanale Chi, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sarebbero pronti a tornare insieme. Alfonso Signorini e la sua rivista sono certi che a breve i due cantanti rilasceranno un comunicato stampa in cui dichiarano di aver finalmente superato questo momento di crisi che li ha visti coinvolti da qualche mese. Secondo i più informati dietro questa scelta ci sarebbe l’influenza e la volontà del loro figlio Andrea che non desidera altro per questo Natale che rivedere i suoi genitori nuovamente insieme.

