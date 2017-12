Hevia/ Il Musicista che ha inventato la prima cornamusa elettrice (Concerto di Natale 2017)

Hevia è uno degli artisti protagonisti del Concerto di Natale 2017: l'inventore della cornamusa elettrice propone il suo brano più famoso e un duetto con Enrico Ruggeri.

24 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Hevia al Concerto di Natale 2017

Come da tradizione, anche quest’anno, in occasione del Natale, canale 5 regala una serata di musica e solidarietà con il Concerto di Natale in Vaticano. Tanti gli artisti nazionali e internazionali che si esibiranno nell’aula Paolo VI. Tra quelli più attesi c’è sicuramente Hevia, famosissimo musicista, famoso nel mondo per la sua straordinaria abilità nel suonare la cornamusa. Hevia sarà il protagonista di un’esibizione speciale. Accompagnato dalla cornamusa elettrica da lui inventata, dalla sorella Maria José Hevia e dagli Zampognari di Scapoli, Hevia riproporrà il suo brano più celebre Busindre Reel. L’artista, poi, sarà impegnato in un speciale medley con Enrico Ruggeri sulle note di un medley natalizio dei suoi due brani Il Natale dei ricordi e Piccola lettera di Natale. Un appuntamento imperdibile, dunque, per gli amanti non solo delle canzoni natalizie ma della musica in generale.

HEVIA E LA CORNAMUSA ELETTRICA

Hevia, nome completo José Ángel Hevia Velasco, è un grande musicista spagnolo che si è avvicinato alla musica quando era solo un bambino. A soli 4 anni ha cominciato ad avvicinarsi alla cornamusa grazie all’aiuto di A. Fernandez, che gli ha insegnato lo stile tradizionale. A soli 19 anni è diventato direttore della banda di cornamuse di Villaviciosa. Nel 1998 ha pubblicato il primo album Tierra de nadie contenente il suo brano più famoso Busindre Reel. L’amore per la musica e, in particolare per la cornamusa, lo ha spinto a studiare e a sperimentare fino ad inventare la cornamusa elettrica, la Gaita midi. Hevia è così riuscito ad adattare alla musica moderna uno strumento così antico. La sua invenzione ha ottenuto talmente successo che, attualmente, Hevia porta la Gaita midi in giro per il mondo partecipando ad eventi, festival, manifestazioni e programmi televisivi.

