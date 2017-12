IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNO/ Su Rai 4 il film con Jackie Chan (oggi, 28 ciment

Il giro del mondo in 80 giorni, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 24 dicembre 2017. Nel cast: Jackie Chan a Cecile de France, alla regia Frank Coraci. Il dettaglio della trama.

24 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'avventura in seconda serata su Rai 4

NEL CAST JACKIE CHAN

Il giro del mondo in 80 giorni, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 24 dicembre 2017 alle ore 22.30. Una pellicola di genere avventura e azione che è stata diretta da Frank Coraci. La sua realizzazione risale al 2004, con il soggetto che è stato tratto dal romanzo di Jules Verne scritto nel 1873 e dal titolo omonimo. Il cast prevede diversi artisti di primo piano, da Jackie Chan a Cecile de France, fino a Steve Coogan per quanto riguarda i ruoli principali. Al loro fianco troviamo inoltre Arnold Schwarzenegger, Jim Broadbent, Ian McNeice, David Ryall, Owen Wilson, Mark Addy e Kathy Bates. Va segnalato che il film è stato realizzato dalla casa di produzione Walden Media con un budget di 110 milioni di dollari, alte aspettative a cui seguirono tuttavia un flop ai box office a causa dell'incasso di poco più di 72 milioni di dollari. Le critiche sono state piuttosto accese per il film Il giro del mondo in 80 giorni, tanto da fargli conquistare due candidature ai Razzie Awards del 2004. Ma ecco nel dettaglio la trama del fim.

IL GIRO DEL MONDO IN 8O GIORNI, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

La trama de Il giro del mondo in 80 giorni, segue le vicende di uno scienziato britannico, Phileas Fogg, che decide di sfidare alcuni membri dell'Accademia londinese e realizzare un'impresa spettacolare. Se il protagonista dovesse riuscire a compiere effettivamente il giro del mondo nel tempo prestabilito, potrà togliere il titolo di direttore dell'Accademia a Lord Kelvin, che nutre del forte risentimento nei confronti dello scienziato. Phileas decide quindi di partire con il fedele domestico Passepartout, ma durante il viaggio si uniranno all'impresa diversi personaggi. A partire da una pittrice francese, Madame La Roque, ma anche diversi loschi figuri intenzionati ad impedire allo scienziato di compiere la missione. L'intenzione di Lord Kelvin tra l'altro è di ritornare in possesso di una preziosa statuetta del Buddha, sottratta da Passepartout alla Banca britannica per riportla al villaggio cinese in cui è nato.

© Riproduzione Riservata.