Il grande e potente Oz/ Curiosità e trama del film su Rai 3 diretto da Sam Raimi (24 dicembre 2017)

Il grande e potente Oz, il film d'avventura in onda su Rai 3 oggi, domenica 24 dicembre 2017. Nel cast: James Franco, Mila Kunis e Rachel Weisz, alla regia Sam Raimi. Il dettaglio.

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 13.28 Cinzia Costa

il film d'avventura nel primo pomeriggio di Rai 3

Il primo pomeriggio di Rai3 oggi, 24 dicembre, ospiterà Il Grande e Potente oz. Un pomeriggio all'insegna della magia, dei buoni sentimenti e anche dell'animazione per questa vigilia di Natale che i bambini passeranno con le loro famiglie. Il film è un adattamento del romanzo Il meraviglioso mago si Oz, presentandosi come una sorta di prequel. La partecipazione di Danny Elfman come compositore della colonna sonora non è stata una scelta ovvia, poiché anni prima, durante la collaborazione tra Elfman e Sam Raimi per Spider-Man 2 i due ebbero un diverbio che li portò ad allontanarsi. Sono però stati in grado di risolvere il conflitto, tornando a lavorare insieme in questo film. Il film è stato nominato per molti premi illustri, ai Teen Choice Award, ai Saturn Award, ai Satelite Award, agli MTV Movie Award e ai Choice Award bambini. La pellicola non è al suo primo passaggio in chiaro ma sicuramente i fan del genere apprezzeranno.

JAMES FRANCO NEL CAST

Il grande e potente Oz, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 24 dicembre 2017 alle ore 14.30. Una pellicola d'avventura e fantastica che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2013 da Joe Roth, K.C. Hodenfield, W. Mark McNair e Debbi Bossi mentre la direzioe è stata curata da Sam Raimi. Il titolo originale è Oz the Great and Powerful e nel cast sono presenti James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams e Zach Braff. Nomi di rilievo sono quelli degli attori che interpretano i personaggi del film e sono molto amati dal pubblico italiano e internazionale, tra cui quello di James Franco, che qui interpreta il protagonista, Oscar Digs, detto Oz. Franco è divenuto particolarmente noto grazie a prodotti cinematografici come Spider-Man 2, Tristano e Isotta e 127 ore. Varie sono le protagonisti femminili che lo affiancano, altrettanto note e apprezzate come Mila Kunis, modella e attrice di origini ucraine, già vista ne Il Cigno Nero, Amici di letto e Ted, interpreta Theodora, la strega malvagia dell'ovest, mentre Glinda, la strega buona del sud, ha il volto di Michelle Williams. La Williams ha già preso parte a numerosi prodotti cinematografici, tra cui I segreti di Brokeback Mountain, Marilyn e recentemente The Greatest Showman. Infine, la strega malvagia dell'est, Evanora, è qui interpretata dalla bella e talentuosa Rachel Weisz, indimenticabile nei ruoli di Evelyn nei primi due capitoli de La Mummia e magistrale in molti altri film come Constantine, Agora e The Lobster. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL GRANDE E POTENTE OZ, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Il film Il grande e potente Oz, narra le vicende di Oscar Diggs (James Franco), donnaiolo impiegato in un circo come illusionista. La sua vita gli sta piuttosto stretta perché sogna da tempo di diventare un grande mago. Un giorno, proprio come accade alla Dorothy del Mago di Oz, mentre si trova sulla sua mongolfiera, Oscar viene risucchiato da un improvviso uragano, che lo catapulta in un paese misterioso e sconosciuto (quello che sarà poi noto come regno di Oz). La prima creatura che Oscar incontra è la strega buona del sud, Glinda (Michelle Williams) che interpreta l'arrivo rocambolesco di Oscar come l'avverarsi di una profezia che decreta la sconfitta della strega cattiva dell'est, Evanora (Rachel Weisz). Colui che spodesta la strega malvagia dal trono, ha il diritto di diventare il nuovo re e di possedere il tesoro. Ingolosito dalla prospettiva, Oscar asseconda Glinda, fingendo anche di ricambiare i sentimenti che lei comincia a provare per l'uomo. Nella sua brama di successo e di denaro, Oscar non si rende però conto degli enormi pericoli a cui va incontro e si troverà suo malgrado, prima inconsciamente, poi volontariamente, a combattere con forze più grandi di lui per riportare l'ordine nella terra misteriosa nel quale è capitato, aiutato da molti nuovi amici e dalla voglia di redimersi dai propri errori.

