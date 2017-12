IVANA SPAGNA / Dieci anni senza il Festival di Sanremo, quando la rivedremo all'Ariston? (Domenica In)

Fra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In ci sarà anche Ivana Spagna, miracolosamente illesa dopo l'incidente dello scorso 18 dicembre. Ecco tutte le info

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 13.20 Fabiola Iuliano

Ivana Spagna

Ivana Spagna, oggi ospite a Domenica In, non sarà tra gli artisti che si esibiranno al Festival di Sanremo e saranno così dieci anni che la vediamo lontana dalla kermesse della musica italiana. L'ultima apparizione risale a dieci anni quando nel 2008 aveva duettato con Loredena Bertè con la canzone Musica e parole. Da concorrente invece l'ultima volta che ha partecipato risale al 2006 quando non è riuscita ad arrivare tra i finalisti con la canzone ''Noi non possiamo cambiare'' scritta da Maurizio Morante. Si posizionò invece dodicesima nel 1998 e nel 2000 con 'E che mai sarà' e 'Con il tuo nome'. Il miglior successo invece risale al 1995 quando con Gente come noi arriva terza. Quarta l'anno dopo con E io penso a te del 1996. La prima partecipazione invece la vede come ospite internazionale nel 1989 con Let me (say I love you). La vedremo presto nuovamente al Teatro Ariston? Lo racconterà oggi a Domenica In. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL SUO NUOVO LIBRO PRESENTATO SU YOUTUBE

Ivana Spagna sarà fra gli ospiti che oggi, a partire dalle ore 14.00, presenzieranno alla puntata di Domenica In a un passo dalle festività di Natale. La cantante, lo scorso 13 dicembre, ha pubblicato il suo libro dal titolo "Sarà capitato anche a te", una raccolta di "fatti veramente straordinari, tutti documentati" e ai limiti del paranormale, vissuti in prima persona nel corso degli anni. "Ho raccolto e scritti i nomi di tutte le persone che li hanno vissuti con me perché sono veramente fatto un po' incredibili", ha ammesso Ivana Spagna, che ha raccontato anche dei suoi sogni premonitori e dei conseguenti viaggi astrali "dove in un certo senso ci si sdoppia, si stacca, il corpo entra in un'altra dimensione". E poi la rivelazione più incredibile, quella dei suoi "incontri con entità, cioè quelli che noi comunemente chiamiamo fantasmi", i quali, assicura la cantante, dopo un po' non fanno più paura. Nel suo libro, si parla inoltre del suo legame con la famiglia, dello straordinario rapporto con la fede e della devozione a Padre Pio da Pietralcina, un santo al quale lei e sua madre sono da sempre molto devote. A questo link è possibile visualizzare il video con il quale Ivana Spagna ha presentato il suo libro su Youtube.

IVANA SPAGNA DOPO L'INCIDENTE: "TERRORE! I CAMION MI SCHIVAVANO"

Attimi di terrore, lo scorso 18 dicembre, per Ivana Spagna, coinvolta in un tragico incidente stradale nel quale ha rischiato la vita. A dare la notizia è stata la stessa cantante, che attraverso il suo profilo Twitter ha rivelato ai suoi fan di stare bene e di essere stata salvata dall'arrivo sul posto dei mezzi di soccorso: "Un grazie di cuore al "prontissimo" intervento della polizia e del soccorso stradale, la notte scorsa, per avermi soccorsa e "salvata". Grazie davvero", si legge infatti sull'account ufficiale della cantante. Ivana Spagna, nei cinguettii successivi, ha inoltre rivelato i dettagli del tragico incidente avvenuto mentre si trovava in autostrada: "Stanotte la macchina, dopo aver sentito internamente, un botto fortissimo, ha cominciato a sbandare, a destra e a sinistra e si e’ fermata di traverso in autostrada.Terrore! I camion mi schivavano!", ammettendo inoltre di aver già vissuto quella scena proprio nei suoi sogni: "Lo avevo sognato la notte prima, ho i testimoni! Pazzesco! Grazie ancora alla polizia!". Per visualizzare il suo post su Twitter, potete cliccare qui.

