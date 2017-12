JOAQUIN CORTES/ Ha ballato nei luoghi più prestigiosi al mondo (Concerto di Natale)

Il talentuoso ballerino di Flamenco Joaquin Cortes sarà ospite nel tradizionale Concerto di Natale che viene trasmesso su Canale 5 in questa Vigilia di Natale. Anticipazioni.

24 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Joaquin Cortes al Concerto di Natale trasmesso su Canale 5

IL SUO MOTTO DI VITA

Il noto ballerino di Flamenco e personaggio televisivo Joaquin Cortes a conferma del suo amore incondizionato per l’Italia sarà protagonista nel tradizionale Concerto di Natale che viene eseguito nell’Aula Paolo VI in Vaticano e trasmesso su Canale in questa Vigilia di Natale. Ballerino e coreografo spagnolo, Joaquin Cortes nella sua vita e carriera ha bruciato ogni tappa riuscendo a ballare nei luoghi più prestigiosi al mondo come al Palazzo del Cremlino e al Cosmopolitan Opera House nella splendida New York. Il ballerino inoltre ha avuto la fortuna di ballare al fianco di Jennifer Lopez in occasione di un suo concerto a Puerto Rico, ma anche con Alicia Keys a Los Angeles. Indubbiamente però lo spettacolo che lo ha portato al successo è stato Pasion Gitan che lui stesso ha ideato e ha portato in tutto il mondo. Il suo talento ma anche la voglia di insegnare la sua arte gli ha dato la forza per aprire la Joaquin Cortes Flamenco Ballet Company dove fa del suo motto di vita un saggio consiglio per i giovani che decidono di seguire la sua strada: “Fate solo quello che vi piace e non smettete di inseguire i vostri sogni”.

UN GRANDE SEX SYMBOL

Joaquin Cortes però non è solo un indiscusso e talentuoso ballerino di flamenco, ma è anche entrato nell’immaginario collettivo come un grande sex symbol. Nell’apice del suo successo, nel corso dei suoi tanti spettacoli Joaquin Cortes aveva uno stuolo di fan che lo seguiva e lo adorava avendo con la sua bellezza e leggiadria conquistato il loro cuore. Tra i cuori che Joaquin Cortes ha saputo conquistare c’è quello della top model, attrice e cantante britannica Noemi Campbell con la quale è stato fidanzato per alcuni anni e con la quale conserva tutt’ora un ottimo rapporto. Proprio in luogo di questo amore e nel ricordo degli anni in cui ai piedi del ballerino vi erano numerose donne, Joaquin Cortes parla in un’intervista rilasciata a Donna Moderna delle caratteristiche che secondo lui deve avere la sua donna ideale: la femminilità e l’amore per la famiglia non possono mai mancare. Inoltre avendo vissuto in una casa enorme insieme a sua madre e a tutti i parenti ritiene che la famiglia debba venire prima di tutto il resto e che questo pensiero debba essere necessariamente condiviso dalla sua compagna.

