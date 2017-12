Jeremias Rodriguez e Aida Yespica fidanzati?/ Spy rilancia il gossip sulla non coppia (Grande Fratello Vip 2)

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica fidanzati? L'attenzione sui due stava calando ma Spy ha rilanciato il gossip sulla non coppia del Grande Fratello Vip 2, cosa succederà?

24 dicembre 2017 Hedda Hopper

Jeremias Rodriguez e Aida Yespica

Non si può far altro che tornare a parlare di Aida Yespica e Jeremias Rodriguez soprattutto dopo le novità delle ultime settimane. Dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vip 2017, la bella showgirl ha annunciato di aver ritrovato sé stessa e di avere tanta nostalgia della casa tanto che, la sera, si mette in terrazza e guarda il cielo proprio come faceva dal giardino ricordando quei momenti. L'esperienza nella casa l'ha cambiata, le ha permesso di guardarsi dentro lontano da tutto e da tutti, e ritrovare qualcosa che pensava essersi spento per sempre. La sua prima voglia è stata quella di vedere il suo bambino anche se il suo compagno non le permetterà di passare il Natale con lui, lei avrà modo di vederlo proprio tra una festa e l'altra. Proprio in questi giorni volerà a Miami per il grande e desiderato incontro e questo è quello che sappiamo di Aida come mamma, ma cosa ne è stato della sua vita privata?

UNA SORPRESA SOTTO L'ALBERO PER LA NON COPPIA?

Le novità non sono mancate nemmeno su questo tanto che, proprio lei, in tv ha annunciato la fine della sua storia con l'imprenditore Geppi. Il loro rapporto era già in bilico dopo il famoso bacio dietro la tenda con Jeremias Rodriguez, ma sicuramente i due hanno poi avuto modo di incontrarsi e chiarirsi fino alla rottura definitiva. E adesso? A lanciare nuovamente il gossip sulla possibile coppia formata dall'argentina e da Jeremias Rodriguez è proprio il settimanale Spy. I due hanno avuto modo di incontrarsi al superparty Charity MimaOnIce a Milano Marittima ma Spy scrive che non hanno lasciato la festa insieme. A rilanciare il gossip è proprio Gabriele Parpiglia convinto che sotto l'albero di Natale possano esserci novità importanti, e se lo dice lui che nei giorni scorsi è stato attacco ai Rodriguez possiamo crederci.

