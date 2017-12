KING KONG/ SU Iris il film con Jeff Bridges e Jessica Lange (oggi, 24 dicembre 2017)

Domenica 24 dicembre, alle 23:20, Iris propone “King Kong”, nella versione del 1976 diretta da John Guillermin. Protagonisti Jeff Bridges e Jessica Lange.

24 dicembre 2017 Redazione

King Kong su Iris

VERSIONE DEL 1976

Domenica 24 dicembre, alle 23:20, Iris propone “King Kong”, nella versione del 1976 celebre per gli effetti speciali di Carlo Rambaldi. Non è la prima volta che al cinema viene effettuata una trasposizione cinematografica di King Kong, il celebre mostro creato dalla mente di Edgar Wallace e Merian C. Cooper. Era infatti il lontano 1933 quando sugli schermi arrivava il primo film con il gigantesco gorilla che, dopo essere stato catturato nel proprio habitat, semina il panico nella città di New York in seguito alla fuga dalla propria gabbia di protezione. Al film del 1933 sarebbero seguite diverse altre pellicole, tra rifacimenti fedeli alla versione originale e sequel fantasiosi, sulla scia di quello che fu un vero e proprio successo al botteghino. Forte della sua storia avvincente e degli effetti speciali che, ogni qual volta viene riproposto in una nuova versione, accompagnano la trama in maniera spettacolare.

KING KONG, LA TRAMA DEL FILM

Un regista di documentari sul lastrico decide di tentare la fortuna recandosi su una strana isola a forma di teschio, non segnata sulle mappe. Egli non è solo: con lui vi è un'équipe formata da specialisti, compagnia che si allarga con la scoperta di una donna rimasta sola dopo il naufragio dell'imbarcazione sulla quale viaggiava. Giunti sull'isola iniziano le ricerche di quello per cui l'intero gruppo è partito, ovvero un giacimento petrolifero. Ma non tutto va secondo i piani: l'isola è abitata da un mostro gigantesco di nome Kong, il quale, dopo essere stato catturato in qualità di potenziale attrazione per il mondo intero, si ribella...





