Klajdi Selimi sostituirà Stefano De Martino/ Amici 17, il ballerino torna a Roma per il programma?

Stefano De Martino ha lasciato Amici 17 con un ultimo ballo ormai sabato scorso e mentre lui si prepara per L'Isola dei Famosi 2018, Klajdi Selimi arriva in Italia, prenderà il suo posto?

Tutto è pronto per la partenza di Stefano De Martino per L'Isola dei Famosi 2018 e Amici lo ha salutato proprio sabato scorso con un bellissimo passo a due ballato proprio con Elena D'Amario, per molti una delle sue fiamme lo scorso anno proprio dopo la fine della storia con Belen Rodriguez. Il ballerino è ormai destinato al prime time e ad essere l'inviato di Alessia Marcuzzi nella prossima edizione dell'Isola Dei Famosi 2018 e questo non fa altro che far parlare di Amici 17 e di un possibile sostituto di Stefano sia nel pomeridiano che quando arriverà il momento del prime time per questa edizione. Pur ammettendo che il ballerino possa tornare in tempo per prepararsi per la fase finale del programma, c'è chi avanza ipotesi possibile su un sostituto.

KLAJDI SELIMI TORNA AD AMICI 17?

A lanciare l'idea è il sito VicolodelleNews.it che proprio in queste ore ha addirittura fatto il nome del possibile candidato, di chi si tratta? Di un ex volto noto del programma ovvero Klajdi Selimi. Anche lui ha calcato il palco di Amici ma senza lasciare molto il segno. Durante la sua permanenza è stato protagonista di discussioni e "lavate di testa" soprattutto per via della sua sicurezza spesso confusa con la voglia di non ascoltare i consigli dei professori e sentirsi superiore. Il ballerino in queste ore sta postando foto sui social che lo ritraggono in giro per Roma e questo ha fatto pensare ad un suo possibile avvicinamento al programma e alla redazione proprio per entrare nel corpo di ballo dei professionisti di Amici 17 o come possibile sostituto anche nei daytime in onda su Real Time. Sarà così?

