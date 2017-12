LA STORIA INFINITA/ Su Tv8 il film con Noah Hathaway e Barret Oliver (oggi, 24 dicembre 2017)

La storia infinita, il film in onda su Tv8 oggi, domenica 24 dicembre 2017. Nel cast: Noah Hathaway e Barret Oliver, alla regia Wolfgang Petersen. La trama del film nel dettaglio.

24 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film fantastico in prima serata su Tv8

NEL CAST NOAH HATHAWAY

La storia infinita, il film in onda su Tv8 oggi, domenica 24 dicembre 2017 alle ore 21,25. Una pellicola di genere avventura e fantastica dal titolo originale The NeverEnding Story). Una pellicola realizzata da una coproduzione internazionale nel 1984 con soggetto tratto dal romanzo omonimo di Michael Ende, per la regia di Wolfgang Petersen che ha anche adattato la sceneggiatura assieme a Herman Weigel. Prodotto dalla casa cinematografica Producer Sales Organization e distribuito in Italia dalla Eagle Pictures, questo film vanta nel proprio cast tanti attori di spessore come Noah Hathaway, Barret Oliver, Tami Stronach, Alan Openheimer, Patricia Heyes e Sydney Bromley. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA STORIA INFINITA, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

Bastian è un giovane ragazzo americano di circa 12 anni che in una classica mattinata primaverile durante il tragitto per raggiungere la scuola si imbatte in alcuni bulli che costantemente gli danno fastidio. Per scappare da loro, il giovane Bastian trova rifugio in una libreria dove si ritrova davanti all’anziano proprietario mentre è intento nel leggere un libro che sembra piuttosto interessante. Sfruttando un momento di distrazione del proprietario, Bastian, che è un grande appassionato di storie e di libri, lo ruba scappando via a gambe levate verso l’edificio scolastico. Qui resosi conto di essere in pesante ritardo decide di andarsi a nascondere nella soffitta della scuola dove da inizio alla lettura del libro trafugato. Un libro che racconta delle vicende che accadono nel regno di Fantasia. In particolare della minaccia che sta portando a tutto il regno il Nulla, una entità malvagia che inghiottisce tutto quello che trova lungo il proprio cammino. Preoccupata per la possibile scomparsa del regno, l’Imperatrice decide di raccogliere nel proprio castello tutti i principali guerrieri tra cui sceglie il valente e giovane Atreyu al quale viene affidata la missione di utilizzare un magico medaglione chiamato con il nome di Auryn. Il giovane guerriero si mette in viaggio in groppa del suo cavallo alato per cercare di depistare un potente essere inviato dal nulla con le sembianze di un famelico lupo di colore nero. Atreyu è quindi costretto a superare indicibili prove aiutato anche Falkor, un drago di colore bianco che gli viene in soccorso allorchè il suo cavallo viene ucciso dal nulla. Il guerriero arriva così al cospetto dell’oracolo scoprendo che il regno di Fantasia sta scomparendo perché gli essere umani non credono più nei sogni e che l’unico a poterlo salvare è proprio Bastian il quale rimane sconcerto dal fatto di essere chiamato in ballo nella storia che lui stava leggendo. Resosi conto di come tutto sia reale, il buon Bastian darà al regno di Fantasia, all’Imperatrice ed allo stesso Atreyu un importante aiuto che permetterà di salvare tutto e tutti avendo la meglio nel confronto con il Nulla.

