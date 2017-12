LOLA PONCE/ Artista poliedrica ma anche blogger di successo (Concerto di Natale)

La cantante, attrice e modella argentina Lola Ponce sarà protagonista nel 25° Concerto di Natale che si terrà nell’Aula Paolo VI in Vaticano e trasmesso su Canale 5.

24 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Lola Ponce al Concerto di Natale

IMPREZIOSIRÀ IL CAST DEL CONCERTO DI NATALE

Il 25° Concerto di Natale celebrato nell’Aula Paolo VI in Vaticano e trasmesso su Canale Cinque in questa Vigilia di Natale, vede la partecipazione di un cast di primo ordine. Tra i grandi nomi che impreziosiranno un cast eccezionale vi sarà l’artista scozzese Annie Lennox, Patti Smith, Joaquin Cortes, Al Bano, Gigi D’Alessio, Lola Ponce e tanti altri. Proprio la cantante e artista argentina Lola Ponce si è fatta conoscere prendendo parte a numerosi festival sudamericani. Grazie alla vena artistica ereditata dalla sua famiglia, suo nonno è stato un musicista dell’orchestra argentina di tango di Osvaldo Fresedo, mentre suo padre un noto cantante argentino, pubblica a soli diciotto anni ed esattamente nel 2001 il suo primo album Inalcanzable e poi è un successo dietro l’altro. Si fa quindi apprezzare rapidamente in Italia per il suo innato talento facendosi conoscere non solo per aver interpretato il ruolo della zingara Esmeralda nell’opera “Notre Dame de Paris“ grazie alla scelta di Riccardo Cocciante che decide di puntare su di lei, ma anche come interprete di canzoni portate al successo a Sanremo e soprattutto vincendolo nel 2008 con il brano Colpo di fulmine in cui canta in coppia con Giò Di Tonno.

“LE MIE FIGLIE SONO DUE MINI ME”

Attualmente la bravissima e bellissima Lola Ponce vive felicemente in America e precisamente a Miami dove è sposata con un modello e attore messicano Aaron Diaz. Dopo un repentino colpo di fulmine avvenuto sul set della serie El Talisman i due si sono presto innamorati l’uno dell’altra decidendo di convolare a nozze nel 2014 a Marrakesh. Da questa felice e splendida unione sono nate due bambine, Erin e Regina. Lola Ponce però non è solo una eccellente madre e un’artista poliedrica ma è anche una blogger di successo. Infatti pochi sanno che la cantante argentina ha un blog di successo, SnapLola molto seguito e nel quale tratta gli argomenti più disparati. Tra questi vi è un’attenzione maggiore sicuramente per il fashion e il beauty ma anche per il red carpet e per un corretto e sano stile di vita. In una intervista Lola Ponce ammette di aver avuto tutto ciò che aveva sempre desiderato dalla vita, di essere una mamma all’antica ma in alcune occasioni anche una buona amica e complice. Delle sue figlie dice: “Mi hanno reso l'esistenza perfetta. Vengono a tutti i miei show e sono due… mini me. La maternità mi ha insegnato a essere forte, rispettosa nei confronti della vita, una donna con valori. Grazie alle mie figlie ho imparato a dare il meglio di me, anche nel lavoro”.

