LORD OF WAR/ Su Cielo il film con Nicolas Cage e Jared Leto (oggi, 24 dicembre 2017)

Lord of War, oggi in tv su Cielo il film con Nicolas Cage, Jared Leto, Ethan Hawke e Bridget Moynahan. Regia, soggetto e sceneggiatura di Andrew Niccol. (24 dicembre 2017)

24 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Lord of War in onda su Cielo

NEL CAST NICOLAS CAGE

Lord of war è un film drammatico del 2005 diretto da Andrew Niccol (Gattaca - La porta dell'Universo, In time, The Truman show) e interpretato da Nicolas Cage (Face off - Due facce di un assassino, Con Air, Il mistero dei templari - National treasure), Jared Leto (Dallas buyers club, Suicide squad, Fight club) e Bridget Moynahan (Le ragazze del Coyote Ugly, John Wick, Io robot). Il protagonista della pellicola, interpretato da Nicolas Cage, è liberamente ispirato alle figure di diversi trafficanti internazionali di armi realmente esistenti, fra cui l'israeliani Ludwig Fainberg e il criminale russo Viktor Bout. Lord of war andrà in onda su Cielo nella prima serata della vigilia di Natale, 24 dicembre, alle ore 21.15. Sicuramente non è prettamente un film di Natale come ci si aspetta di vedere in questi particolari giorni di festa, ma è una pellicola molto forte e che è interessante da seguire anche oggi.

LORD OF WAR, LA TRAMA DEL FILM

Il giovane Yuri Orlov (Nicolas Cage) è da poco giunto con la famiglia negli Stati Uniti dall'Ucraina. Gli Orlov si stabiliscono a Little Odessa, una comunità di est europei a New York, dove gestiscono un ristorante di famiglia. Un giorno Yuri assiste all'attentato di un boss mafioso russo. Quest'ultimo riesce però a salvarsi dai suoi assalitori ed eliminarli. Fissa quindi il piccolo Yuri, ma decide di risparmiare lo scomodo testimone. Il ragazzo capisce quindi che il suo compito nella vita non è servire al ristorante, ma soddisfare uno dei grandi bisogni dell'uomo: le armi. Ben presto Yuri entra in attività con il fratello Vitaly (Jared Leto), inizialmente come piccolo trafficante ma con una fortuna sempre crescente. Il loro primo grande affare è la vendita di una grossa partita di M16 rimasti dalla Guerra del Libano. Il giro d'affari di Yuri e Vitaly cresce tanto da attirare anche le attenzioni dell'Interpol. L'agente Jack Valentine (Ethan Hawke) si mette quindi sulle tracce della coppia di fratelli, che riesce però a sfuggirgli grazie ad un colpo di fortuna. Durante uno scambio con un narcotrafficante i due vengono pagati in cocaina, invece che in contanti. Yuri si inventa spacciatore, mentre Vitaly diventa dipendente dalla droga. Yuri si vede quindi costretto a continuare gli affari da solo, ma il suo grande colpo di fortuna sta per arrivare. Alla caduta dell'Unione Sovietica infatti Yuri ha la possibilità, grazie a uno zio generale, di mettere le mani su moltissime armi sovietiche e sugli avanzi dell'Armata Rossa in disfacimento.

