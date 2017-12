LORELLA CUCCARINI/ "La regina del ghiaccio" è un grande successo, foto (Domenica In)

Lorella Cuccarini, reduce dal successo nei panni de "La regina di Ghiaccio", questo pomeriggio sarà fra gli ospiti dell'appuntamento di Domenica In...

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 12.43 Fabiola Iuliano

Lorella Cuccarini (Facebook)

Lorella Cuccarini, ospite oggi a Domenica In, ha vissuto davvero un grandissimo successo con la sua avventura teatrale de ''La regina del ghiaccio''. Fiaba tratta dall'opera lirica Turandot ha regalato la possibilità di scorprire una storia che a molti era sconosciuta e che ha regalato emozioni sia a chi l'ha seguita ma anche a chi l'ha interpretata. Lorella Cuccarini ha dimostrato ancora uan volta di tenere moltissimo alla sua famiglia e ha postato così su Instagram una foto che la ritrae insieme a chi l'ha sempre sostenuta anche nei momenti più difficili. Nei commenti poi ha voluto citare anche chi non era presente: "Sara Capitta manchi solo tu! Prima bellissima al Teatro Brancaccio con la famiglia, La regina di ghiaccio", clicca qui per la foto e i commenti dei followers. Sicuramente questo pomeriggio a Domenica In Lorella Cuccarini parlerà anche della sua famiglia che nei momenti delicati le ha dato sempre e comunque sostegno. (agg. di Matteo Fantozzi)

UN GRANDE SUCCESSO ANCHE IN TEATRO

È da sempre la più amata degli italiani, e dopo aver conquistato il modo della tv è approdata in teatro, dove continua a riscuotere un grande successo: stiamo parlando di Lorella Cuccarini, che proprio oggi sarà fra gli ospiti dell'appuntamento pomeridiano di Domenica In. La showgirl, nota per i suoi ruoli da attrice, conduttrice e ballerina, di recente ha doppiato, per la seconda volta nella sua carriera, il personaggio di un film d'animazione: lo scorso 6 dicembre, infatti è uscito al cinema il film per grandi e piccini "My Little Pony: The Movie", nato per celebrare gli amatissimi cavalli di piccola taglia con la chioma colorata, a 35 anni esatti dalla loro creazione. Lorella Cuccarini, in particolare, presta la voce a Tempest Shadow, la cattiva della trama, e in un'intervista a Tony & Ross per 105 Friends, ha ammesso di essere emozionata dal fatto di poter dare la voce a un personaggio che, nella versione originale, è stato doppiato dall'attrice britannica Emily Blunt.

LORELLA CUCCARINI A TEATRO È "LA REGINA DI GHIACCIO"

Per Lorella Cuccarini, l'anno che sta per concludersi è stato indimenticabile. La conduttrice, infatti, è reduce dal successo del "La regina di ghiaccio", una fiaba per grandi e piccini tratta dall'Opera lirica Turandot, che la vede nei panni del personaggio cattivo della trama. Nella storia, infatti la showgirl interpreta il ruolo di una perfida regina, che non può incrociare lo sguardo degli uomini che incontra sul suo cammino a causa di un terribile incantesimo. "Non solo è un personaggio importante, ma è pieno di sfaccettature: fragile, romantico quando scopre l’amore per la prima volta", ha ammesso Lorella Cuccarini raggiunta dietro le quinte del suo spettacolo da Andrea Barsanti per Il Secolo XIX. Nelle sue parole, anche la difficoltà di portare in scena un personaggio così complicato: "Bisogna camminare sul filo della follia, entrare e uscire dalla malvagità a seconda della situazione, non c’è mai una svolta decisiva nel carattere di Turandot". A vent'anni dal suo debutto teatrale nel fortunato musical Grease, Lorella Cuccarini ha conquistato l'ennesimo successo della sua lunga carriera, un trionfo reso possibile dall'idea di scegliere sempre dei progetti "che fanno battere il cuore": "Sono lontana dalla tv da un po’, mi sono dedicata molto al teatro, ma non potrei dire che cosa è meglio o peggio. Posso dire però che amo molto il teatro perché mi dà la possibilità di raccontarmi e di dedicarmi a questo mestiere a tutto campo".

© Riproduzione Riservata.