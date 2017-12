Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Il tronista "lascia" la modella per l'Isola dei Famosi? (Gf Vip 2)

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme? La modella del Gf Vip 2 ribadisce di essere solo un'amica dell'ex tronista e torna a parlare del suo ex fidanzato.

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 9.27 Stella Dibenedetto

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono solo amici, questo è quanto, anche se i fan speravano di trovare altro sotto l'albero di Natale. Sembra proprio che il sogno di vederli insieme, felicemente fidanzati, è sfumato, almeno per ora, ma le cose potrebbero complicarsi da gennaio. Si fanno più insistenti le voci che vogliono proprio Luca Onestini e Raffaello Tonon in partenza per l'Isola dei Famosi. I due potrebbero essere guest star della prossima edizione del reality di Canale 5 e non altro visto che sono in molti quelli che pensano che i due abbiano già dato e che non hanno intenzione di buttarsi a capofitto in un'altra avventura che li terrà per settimane lontano da casa. Gli Oneston vinceranno sulla coppia formata da Luca e Ivana? I curiosi sono sempre dietro l'angolo e, qualsiasi sia il partner di Luca, sicuramente l'attenzione rimarrà alta. (Hedda Hopper)

UNA SPLENDIDA AMICIZIA

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme? Continua il gossip intorno all’ex tronista e alla bellissima modella ceca che, da quando hanno lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2017, hanno trascorso molto tempo insieme scatenando i pettegolezzi. I fans non hanno potuto non notare il forte feeling che c’è tra i due al punto da chiedersi se stiano davvero insieme. A rispondere a tale domande è la stessa Ivana che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Eva 3000 ha dichiarato di avere solo un rapporto d’amicizia con l’ex tronista. “Io e Luca abbiamo un rapporto bellissimo di amicizia. Tutti ci chiedono se siamo fidanzati, ma non lo siamo. Viviamo giorno per giorno e vediamo che succederà”, ha spiegato la modella. Ivana ha poi commentato la scelta di Cecilia Rodriguez di lasciare Francesco Monte per cominciare una storia con Ignazio Moser: “Che tra Chechu e Nacho ci fosse qualcosa era evidente. Non giudico le sue scelte: è giusto che ognuno faccia quello che sente giusto per sé. Rispetto Cecilia e le auguro il meglio”, ha detto.

IVANA MRAZOVA E LA CONFESSIONE SULL’EX FIDANZATA

Ivana Mrazova ha cominciato l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2017 da fidanzata. Finito il reality, però, Ivana Mrazova ha capito di non essere più innamorata decidendo così di chiudere la storia iniziata da pochi mesi. “La nostra era solo una frequentazione. Stavamo insieme da cinque mesi e mezzo ma già mentre ero nella Casa avevo capito che per Alessandro non sentivo più ciò che avrei dovuto sentire. Non l’ho detto a nessuno perché volevo portargli rispetto. Così, appena uscita, ci siamo confrontati faccia a faccia e ho deciso di mettere fine alla nostra storia”, ha confessato la modella che, per il momento, non ha ancora intenzione di tuffarsi in una nuova storia d’amore. Il 2018 le farà venire di nuovo voglia d’innamorarsi?

