Michelle Hunziker al Festival di Sanremo 2018/ Arriva l'accordo sul cachet da 400 mila euro?

Raggiunto l'accordo che porterà Michelle Hunziker sul palco dell'Ariston per il prossimo Festival di Sanremo 2018 dietro compenso di 400mila euro, meno di quanto chiesto dal suo staff

24 dicembre 2017 Hedda Hopper

Accordo fu oppure no? A quanto pare Michelle Hunziker calcherà il palco dell'Ariston a dieci anni dalla sua prima volta al fianco di Pippo Baudo e lo farà dietro un compenso di 400mila euro. Questa è la notizia, non ancora confermata ufficialmente, del giorno. A rilanciare i rumors sulla presenza di Michelle hunziker al prossimo Festival di Sanremo 2018 è Il Giornale che va a fondo parlando addirittura dei dettagli dell'accordo raggiunto proprio in queste ore. La Rai e la stessa showgirl non hanno ancora ufficialmente confermato la notizia ma secondo quanto riporta il quotidiano sembra che alla fine si sia raggiunto un accordo pari a 400mila euro, meno di quello richiesto dallo staff della Hunziker e di quanto ha recepito nel 2007 quando condusse la kermesse proprio al fianco di Pippo Baudo chiedendo intorno a 1 milione di euro.

ACCORDO "AL RIBASSO" PER MICHELLE HUNZIKER

Nei giorni scorsi si è parlato molto del possibile approdo di Michelle Hunziker al Festival di Sanremo 2018 e lei stessa si è detta pronta ad affrontare per la seconda volta questa esperienza dopo quello che è successo nel 2007: “Quanto era bello, mi sono divertita un casino… Pippo, un mito. E’ stato un Sanremo molto bello”. Questa volta la showgirl condividerà il palco dell'Ariston con Claudio Baglioni, direttore artistico dell'edizione, e con Pierfrancesco Favino, "valletto" del cantautore romano. Sembra proprio che siano i tre i protagonisti assoluti della kermesse e che si alterneranno ai vari artisti in gara, già annunciati nelle scorse settimane, e a tanti ospiti nazionali e internazionali. Adesso non rimane altro che attendere la conferma ufficiale da parte della Rai o della stessa Michelle Hunziker.

