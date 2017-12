Nadia Toffa/ Auguri di Natale sui social: “Mi avete regalato una forza incredibile, sono davvero fortunata”

Nadia Toffa, auguri di Natale sui social: “Mi avete regalato una forza incredibile, sono davvero fortunata”. Le ultime notizie sull'inviata e conduttrice de Le Iene

24 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Nadia Toffa, auguri di Natale sui social (Foto: da Facebook)

Sarà un Natale speciale quello di quest'anno per Nadia Toffa. Lo sa bene l'inviata e conduttrice de Le Iene, che ne ha parlato con i suoi fan sui social. A loro ha dedicato infatti un post per spiegare come lo trascorrerà. «Amici miei, quest'anno sarà un Natale speciale, stretta alla mia famiglia e alle persone che mi vogliono bene, come quelle che incontro per strada e che si preoccupano per me», ha scritto su Instagram la giornalista. La brutta esperienza del malore ha spaventato lei e tutti coloro che le si sono affezionati seguendo le sue inchieste in tv. E infatti in molti quando la incrociano per strada la fermano per chiederla come stia, nella speranza di essere rassicurati sulle sue condizioni di salute, nonostante le dichiarazioni rilasciate proprio a Le Iene giorni fa. «Un gesto d'affetto che mi riempie il cuore di gioia e che mi regala una forza incredibile. Mica male come regalo per Natale, sono fortunata davvero!».

NADIA TOFFA, GLI AUGURI DI NATALE AI SUOI FAN

Nadia Toffa torna a ringraziare i suoi fan sui social. «Ancora una volta voglio ringraziarvi dal profondo del cuore per aver pensato e sperato per la mia salute, lo faccio da qui, sperando che il mio grazie arrivi a tutti voi, assieme al mio augurio più vero e sincero per un sereno Natale», ha scritto su Instagram l'inviata di Nadia Toffa. Nel suo messaggio della vigilia si è fatta venire l'acquolina in bocca pensando «alle tavole imbandite di cibo con sventagliate di antipasti, primi, panettoni e pandori». E quindi si immagina seduta con i fan «pronta alla tombola dopo mezzanotte». E quindi conclude il suo messaggio (clicca qui per vederlo): «Buone feste a tutti». Dopo la pubblicazione del suo post è stata travolta da un'altra ondata di affetto: tantissimi infatti i commenti sotto il suo messaggio. «Buona vita guerriera, torna presto a lottare per noi, Auguri», hanno scritto alcuni. E in effetti l'augurio per lei è che torni presto a condurre Le Iene e a realizzare nuove inchieste.

