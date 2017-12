OPERAZIONE SPY SITTER/ Su Rai 4 il film con Jackie Chan e Madeline Carroll (oggi, 24 dicembre 2017)

Operazione Spy sitter, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 24 dicembre 2017. Nel cast: Jackie Chan, Madeline Carroll e Amber Valletta, alla regia Brian Levant. Il dettaglio.

24 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rai 4

NEL CAST JACKIE CHAN

Operazione Spy sitter, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 24 dicembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione che è stata prodotta in USA nel 2010 ed è stata diretta da Brian Levant (Una promessa è una promessa, Beethoven, I Flintstones in Viva Rock Vegas) ed interpretata da Jackie Chan (Rush hour - Due mine vaganti, Pallottole cinesi, Il ventaglio bianco), Madeline Carroll (Il primo amore non si scorda mai, Swing vote - Un uomo da 300 milioni di voti, I pinguini di Mr. Popper) e Amber Valletta (Hitch - Lui sì che capisce le donne, Dead silence, Le verità nascoste). Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

OPERAZIONE SPY SITTER, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Bob Ho (Jackie Chan) è un agente segreto della CIA che ha finalmente deciso di andare in pensione. Bob è segretamente innamorato della sua vicina di casa, Gillian (Amber Valletta), madre di tre figlie che crede lui sia un rappresentante di articoli di cancelleria. Quando Gillian si trova a dover partire per un viaggio, al capezzale del padre morente, decide di affidare le tre ragazzine proprio a Bob. Il problema è che le tre, Ian, Nora e Farren, proprio non sopportano Bob e fanno di tutto per rendergli la vita impossibile. Nonostante questo, l'agente segreto, per fare colpo sulla vicina, decide di impegnarsi completamente per ottenere il favore delle bambine. Ian però, cercando di scaricare un cd dal computer di Bob, finisce per rubare dei piani segretissimi. Si tratta di una formula segreta in grado di rendere inservibile tutto il petrolio del mondo, tranne quello russo. Il boss mafioso russo Anton Poldrak (Magnus Scheving) si convince che la formula è nelle mani di Bob e decide di recuperarla. Bob è costretto a chiedere l'aiuto di alcuni colleghi della CIA per poter mettere al sicuro i ragazzi, anche se si convince rapidamente che uno dei suoi colleghi sta facendo il doppio gioco e fornisce informazioni a Poldrak. La catastrofe avviene però quando Gillian fa ritorno a casa, scoprendo la verità sul suo vicino. La mafia russa, intanto, è ancora sulle tracce dell'agente segreto e dei ragazzi.

