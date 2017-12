Oroscopo Paolo Fox/ Le previsioni di oggi di 24 dicembre 2017: Toro giornata da vero protagonista

Oroscopo di oggi, domenica 24 dicembre 2017: previsioni di Paolo Fox per la Vigilia di Natale. Tra i segni in crescita l'Ariete, calano invece Cancro e Gemelli.

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 24 DICEMBRE 2017 A I FATTI VOSTRI

Esplosione in questa domenica per il Toro che vive cinque stelle in tutti e tre i campi. Ci sarà uno spirito natalizio. Se è stato chiesto un prestito o si sta pagando un mutuo, se si è in disputa con la famiglia, c'è un Giove un po' strano che promette buone cose ma non subito. Non bisogna amareggiarsi perché in amore potrebbero essere dei mesi importanti quelli che arrivano per riconciliarsi e vivere un'opportunità nuova. Domenica buona per i Pesci che hanno cinque stelle in amore e lavoro, tre nella fortuna. Se si lavora si deve fare una richiesta e le stelle saranno in maniera positiva. La fortuna negli incontri è minore, ma ci sono dei riferimenti in amore. Bisogna curare di più il fisico, dandosi da fare per ritrovare energia. Si esce da una fase buia vissuta nelle ultime settimane. (agg. di Matteo Fantozzi)

DOMENICA, I SEGNI IN CALO

Analizziamo i segni zodiacali in crescita per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Domenica in crescita per l'amore con cinque stelle in amore, quattro in fortuna e lavoro. La prossima settimana la Luna toccherà il segno in maniera positiva, questo fine settimana sarà in crescita. Si vivono delle tensioni da ottobre, qualcuno non si sente bene e altri alzano la voce. Bisogna stare tranquilli perché il 2018 sarà un anno che taglierà i rami secchi con una revisione della vita drastica. La Luna è favorevole al Cancro tanto che le stelle sono cinque in fortuna, quattro per amore e lavoro. Situazione che il segno zodiacale si trascinerà avanti per tutto il fine settimana. Giornata influente per i nuovi amori e per le relazioni sociali. La giornata per il Leone è in crescita con cinque stelle in lavoro e fortuna, quattro in amore. Si deve iniziare a pensare ai propositi che l'anno prossimo saranno più facili da realizzare. Se c'è stata una crisi forte invece se una storia è finita qualcuno ci ripensa e torna nel passato. A volte si reagisce con grande voglia. Si deve riflettere per capire quanto interessa una persona o quant'è l'orgoglio ferito a far stare male. Continua la crescita dello Scorpione con cinque stelle in tutti gli ambienti. La Luna, il Sole e Saturno sono favorevoli e attivi. Non si accettano reclami, se qualcosa non va è un blocco nella testa e bisogna agire. Sale in questa giornata l'Acquario con cinque stelle in amore quattro per lavoro e fortuna. (agg. di Matteo Fantozzi)

LATTEMIELE: OROSCOPO PAOLO FOX DEL 24 DICEMBRE 2017

L'Acquario vive una situazione intrigante con Mercurio e Venere favorevoli. Il segno ama e vuole essere amato. Arriveranno conferme da parte delle amicizie e febbraio sarà un mese importante per i sentimenti. Da qui a quel momento si potrebbe pensare di sfruttare le occasioni che capitano. Chi a novembre ha superato un problema d'amore vivrà un Natale più sereno magari proprio al fianco delle persona con cui si è dovuto affrontare delle difficoltà. La Bilancia ha una buona carica. I nati in fine settembre sono sotto pressione perché hanno voglia di fare grandi cose, di rivalsa. Chi ha iniziato un nuovo lavoro deve farsi due conti in più. Si devono stabilire bene conti con soci e collaboratori, ancora più se appartengono alla famiglia. Il Natale porta qualche regalo a livello emotivo e la possibilità di confermare un amore. Questo fa ben sperare anche in vista del prossimo futuro. (agg. di Matteo Fantozzi)

VERGINE ANNOIATO, LEONE RIFLESSIVO

La Vergine vive una situazione particolare. Bisogna stare attenti a frequentare gente noiosa. Sarà un Natale conflittuale in cui si vuole stare un po' in tranquillità. Bisogna recuperare serenità e non si deve mangiare troppo. Si deve mantenere la calma con la Luna opposta che sconsiglia di fare lunghi viaggi e di mettere a fuoco ciò che si desidera perché si rischia di arrabbiarsi. Il Leone vive delle feste solitarie, riflessive. Questo potrebbe essere legato non solo al vedere poca gente, ma soprattutto l'aspetto mentale. Tutto quello che è nato a settembre non ha regalato soddisfazione e potrebbero arrivare dei cambiamenti importanti. Sono giornate di recupero a livello emozionale la Vigilia e il Natale. Nuovi amori compensano vecchi dissapori o separazioni, sarà quindi importante fare attenzione anche agli incontri che potrebbero arrivare proprio in questi giorni di festa.(agg. di Matteo Fantozzi)

SAGITTARIO NERVOSO, GEMELLI STANCO

Il Sagittario si può innervosire anche se a Natale siamo tutti più buoni. Ci sarà qualche disputa da risolvere, forse anche lontano dalla persona che si sarebbe voluto avere vicino. C'è qualcosa che non va o magari si scalpita perché si vorrebbe fare altro. Bisogna stare tranquilli più che si può anche se questa giornata nasce con un po' di nervosismo. Si deve curare di più l'aspetto fisico. I Gemelli vivranno una vigilia di Natale che invita a stare più tranquilli. Qualche ritardo è possibile. Ci si è stancati troppi e forse ci sono stati dei problemi. Negli ultimi giorni c'è stata una situazione di grande torpore. Sono stati due anni difficili e per sopportarli ci vuole grande pazienza. Si devono dimenticare certi fastidi che da tempo creano preoccupazione. Chi è davvero forte non cade e questo vale anche per l'amore. Giornata sotto tono e di riflessione in cui si può arrivare anche a conclusioni interessanti. (agg. di Matteo Fantozzi)

CANCRO EMOZIONATO, CAPRICORNO TRA I PIÙ FORTI

Il Cancro vivrà un Natale carico di emozioni e di piccoli doni. Questa giornata regala forza in più con Marte e Giove favorevoli. Il segno tranquillo non è mai perché è molto emotivo. Il segno si propone sempre in maniera ricettiva assorbendo come una spugna quello che arriva da fuori. Per incupirsi basta una notizia cattiva dal telegiornale. Si deve staccare dalla realtà e magari vivere giornate di relax. Il Capricorno sulla carta è uno dei segni più forti, ma ci si deve dare da fare. C'è la forte necessità di riavvicinarsi a una persona. Le relazioni che vengono confermate in questo periodo sono importanti. Se si è accompagnati dalla persona giusta il 2018 potrebbe essere l'anno delle grandi conquiste. E' arrivato il momento di dire la propria opinione. Quando le stelle sono buone non bisogna aspettare, ma interrogarsi e lanciarsi. Si deve investire sul prossimo anno. (agg. di Matteo Fantozzi)

PESCI IN CRESCITA, SCORPIONE CHE LIBERAZIONE!

I Pesci vivono un'ottima giornata con emozioni positive. I nati sotto questo segno sono i re dell'emozione perché vivono tutto attraverso il filtro dell'emotività. La Luna nel segno in questa giornata conferma che c'è voglia di fare molto e di ricevere molto ma anche a livello spirituale. Ci si interessa ad argomento non legati alla dura realtà. Anche se sono giornate festive qualcuno riceverà una bella ricompensa. Chi si è arenato e deluso dal 2017 non deve pensare che il futuro sarà come il passato. Le occasioni non le portano le stelle, ma queste indicano i periodi buoni in cui dobbiamo muoverci e dobbiamo cercarle. Il cielo è positivo e si avvicina un momento di grande forza. Lo Scorpione vive una grande liberazione che deve però concedersi. Nei sentimenti si è liberi e fiduciosi e si può regalare questa fiducia agli altri. Chi non crede nei grandi cambiamenti è comunque più sicuro e le cose scivolano addosso. Le battaglie rafforzano animo e fisico e il 2018 sarà un anno in cui ce ne saranno parecchie da affrontare anche se saranno vinte. (agg. di Matteo Fantozzi)

SEGNI TOP E FLOP DEL NOSTRO ZODIACO

Passiamo ora ad analizzare da molto vicino segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo ha parlato anche per la giornata di oggi, 24 dicembre 2017, ai microfoni di LatteMiele. Partiamo dai segni zodiacali Ariete e Toro. L'Ariete in questa Vigilia avrà la sensazione di dover ripartire da zero. Non bisogna credere a tutto, ma verificare. C'è stata una sorta di rivoluzione dal punto di vista lavorativo e da quello amoroso. Si deve ripartire da nuove prestazioni e idee. Si devono passare questi giorni di festa solo con persone fidate. Il Toro vive una giornata importante. Tutti quelli che vogliono riscoprire l'amore devono stare accanto a persone vere senza isolarsi. Il 2018 sarà un anno che metterà alla prova tutti quanti quelli che hanno avuto problemi di lavoro o vogliono immergersi in un clima diverso. Chi sta bene economicamente potrebbe lavorare bene e cercare di più la famiglia. La vita può essere rimodulata.

ENERGIA PER L'ARIETE: SEGNI IN CRESCITA

Soffermiamoci su quei segni zodiacali che possono considerarsi in crescita, facendo riferimento all'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Torna una bella energia con la Luna che entra presto nel segno dell'Ariete. A Capodanno novità interessanti che possono portare magari a incontri o a situazioni intriganti. La sensazione di dover ripartire da zero potrebbe poi portare ottimi stimoli. Il Leone è molto riflessivo, ma in questi due giorni vivrà un grande recupero dal punto di vista emozionale. Dei nuovi amori potrebbero compensare vecchi dissapori. E' arrivato il momento di voltare pagina col passato e sicuramente la presenza di persone interessanti al fianco potrà essere d'aiuto. E' un momento in cui le cose non vanno sempre dal lato giusto e alcuni accordi nati in settembre potrebbero portare questo segno a cambiare strada già con l'inizio del nuovo anno. Saranno delle feste in cui si cercherà un po' di isolamento, ma soprattutto mentale, che servirà per riflettere e trarre delle conclusioni molto interessanti.

CANCRO E GEMELLI RIFLESSIVI: SEGNI IN CALO

Partiamo la nostra analisi dell'oroscopo di Paolo Fox dai segni zodiacali considerati in calo. Nonostante la presenza positiva di Marte e Giove non sarà una giornata molto facile per il Cancro. Il segno vive un momento in cui si incupisce facilmente, assorbe infatti come una spugna ciò che arriva dall'esterno. A volte basta sentire una brutta tensione per sentirsi cubi e buttarsi giù. Sarebbe importante in questi giorni di festa staccare e magari prendersi un po' di relax. Il Gemelli si è stancato troppo e in questi giorni deve rilassarsi. L'invito principale di queste feste è a stare tranquilli, cercando di accettare anche qualche ritardo e delle imprecisioni da parte degli altri. Sarà una giornata sotto tono e magari con qualche interessante spunto per aprire delle riflessioni. Da tempo dei fastidi creano uno stato di preoccupazione costante, questi vanno assolutamente accantonati ed è giunto il momento di reagire e soprattutto di vivere a testa alta.

