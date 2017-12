SISSI, LA GIOVANE IMPERATRICE/ Su Rai Movie il film con Romy Schneider (oggi, 24 dicembre 2017)

Sissi - La giovane imperatrice, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 24 dicmebre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola storica del 1956 che è stata diretta da Ernst Marischka (La principessa Sissi, L'amore di una grande regina, Un posto in paradiso) ed interpretata da Romy Schneider (La piscina, L'amante, gli altri film della saga della Principessa Sissi), Karlheinz Bohm (L'occhio che uccide, Il diritto del più forte, Avventura nella fantasia) e Vilma Degischer (Forever my love, La capanna dello zio Tom, Il cardinale). Il film è la seconda parte di una trilogia, tutta diretta da Marischka ed interprtata dallo stesso cast, sulla vita di Elisabetta di Baviera. Ma ecco a voi nel dettaglio la trama del filom nel dettaglio.

SISSI, LA GIOVANE IMPERATRICE

Sissi (Romy Schneider) è diventata Imperatrice d'Austria ma fatica ad inserirsi nella vita di corte. Il suo spirito libero la porta a ribellarsi alla rigidissima etichetta che regola ogni aspetto della sua vita. Gli scontri maggiori avvengono con la suocera, l'arciduchessa Sofia (Vilma Degischer), che si intromette continuamente nel rapporto fra Sissi e l'Imperatore Francesco Giuseppe (Karlheinz Bohm). Sofia ritiene che la giovane coppia imperiale non sia abbastanza matura per la vita di famiglia, soprattutto quando si tratta di una famiglia di reali. Quando Sissi e Francesco Giuseppe hanno la loro prima figlia la suocera la fa togliere alla madre e alloggiare in un'ala lontana del palazzo, sotto le cure delle governanti, perchè non reputa Sissi in grado di crescere una futura regina. Ad addolorare l'Imperatrice è soprattutto la reazione di Francesco Giuseppe, che non osa ribellarsi a sua madre. Delusa e amareggiata dalla vita di corte, Sissi decide di fuggire e torna alla sua casa natale, in Baviera. Lì Sissi ritrova i genitori. Mentre sua madre appoggia le decisioni di Sissi, il padre ritiene che la figlia avrebbe dovuto piegarsi alle tradizioni della famiglia regnante. La vita nella vecchia casa è una parentesi di gioia nella grigia vita di Sissi, ma ben presto Francesco Giuseppe ritorna per condurla a palazzo. L'Imperatore la convince scusandosi con lei e promettendole che riavrà sua figlia. Risolti i problemi famigliari però la coppia troverà a corte nuovi problemi, questa volta di carattere politico.

