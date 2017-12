SOLITI IGNOTI SPECIALE TELETHON / I vip da Amadeus per la beneficenza: ecco com'è andata la serata su Rai Uno

La serata speciale de I Soliti Ignoti consente di finanziare la ricerca Telethon. Oltre trenta milioni di euro raccolti, tanti vip come ospiti del programma. Ha presentato Amadeus.

I Soliti Ignoti, Massimo Boldi

I vip in prima linea per la ricerca

Valeria Marini, Giovanna Civitillo, Massimo Boldi, Emanuela Aureli, Paolo Ruffini, Alan Sorrenti e Michele Zarrillo hanno animato e movimentato la puntata speciale de I Soliti Ignoti Telethon, andata in onda ieri sera su Rai Uno per sostenere la ricerca e favorire le donazioni da parte dei telespettatori italiani. Il pubblico ha risposto presente: infatti, grazie allo show condotto da Amadeus, sono stati raccolto circa trentuno milioni di euro, oltre agli ottanta mila euro in gettoni d'oro conquistati dai vip in gioco. E' stato un evento unico, capace di unire tutti quanti nel valore della beneficienza. Tra una fase dello show e l'altra i nostri protagonisti si sono raccontati ai microfoni di Amadeus, che ha lasciato spazio ad esibizioni, sketch comici e siparietti di vario genere. Tra i più acclamati c'è sicuramente Massimo Boldi, reduce dal successo del film natalizo, Natale da Chef: "Mi diverto ancora a girare questo genere di film - ha detto - vesto i panni di un cuoco pasticcione che deve occuparsi dell’organizzazione del catering per il G7. Con Neri Parenti e il resto del cast affrontiamo un tema d’attualità".

I Soliti Ignoti, ha vinto la solidarietà

Tra gli altri ospiti c'è un grintoso Paolo Ruffini, che rilancia il suo Super Vacanze di Natale, dopo aver elogiato Massimo Boldi ("Un artista unico"). Il regista toscano si è poi soffermato sull'importanza del sostegno alle persone malate, sottolineando valori importanti: "Non hanno qualcosa in meno solo perchè sono malati. Spesso hanno qualcosa in più". Amadeus durante la serata ha accolto anche i Cugini di Campagna e Michele Zarrillo; quest'ultimo si è esibito in Mani nelle Mani, guadagnando la standing ovation dei tanti fan presenti in studio. Valeria Marini ha indicato la via della beneficienza, inviando costantemente sms solidali al numero fornito da Telethon. Divertimento, svago e amore: questi i tre ingredienti principali de I Soliti Ignoti. L'evento Rai ha funzionato, lo dicono i numeri e il gradimento del pubblico a casa, che ha passato un sabato sera all'insegna del divertimento e della generosità.

