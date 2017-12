SILVIO TESTI/ Chi è il marito di Lorella Cuccarini: ci sarà anche lui oggi a Domenica In?

Silvio Testi, chi è il marito di Lorella Cuccarini? Produttore televisivo e musicale, è anche e noto anche con quello che è il suo nome di battesimo e cioè Silvio Capitta.

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 14.53 Anna Montesano

Lorella Cuccarini

Silvio Testi è il marito di Lorella Cuccarini dal 1991 e sicuramente l'ha accompagnata in ogni avventura professionale che negli anni questa meravigliosa donna ha vissuto. Nonostante spesso sia stato presente nel dietro le quinte delle varie partecipazioni della moglie questo non ha mai voluto prendere il palcoscenico in prima persona. Lo abbiamo visto infatti di recente nel dietro le quinte de La regina del ghiaccio, l'ultimo grandissimo successo di Lorella Cuccarini a teatro. Difficile pensare che vedremo Silvio Testi, noto anche con il suo nome reale Silvio Capitta, a Domenica In dove Lorella Cuccarini sarà ospite per raccontare le ultime evoluzioni della sua carriera che l'ha portata un po' più lontana dal piccolo schermo per dedicarsi anima e cuore al teatro che ha riscoperto essere uno dei luoghi dove riesce ad esprimersi meglio e sciruamente con grandissimi consensi sia da parte del pubblico che direttamente dalla critica. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL MATRIMONIO NEL 1991

Dal 1991 Lorella Cuccarini, nata a Roma, è sposata con Silvio Capitta, proprietario della Triangle production. Scopriamo qualcosa in più su di lui per capire chi è l'uomo che ha conquistato la Cuccarini. Produttore televisivo e musicale, anche conosciuto con lo pseudonimo Silvio Testi, la Cuccarini ha avuto quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara, nati nel 2000. Silvio Capitta nasce a Viterbo nel ’54, Silvio ha iniziato a collaborare con la televisione nel 1978. L’anno dopo ha cominciato a produrre Fantastico, firmando inoltre la sigla del programma come autore. Nel 78, mentre aveva già intrapreso la carriera da produttore discografico per una nota casa di produzione romana, si laurea in giurisprudenza presso la Sapienza di Roma con il massimo dei voti. Nello stesso anno la sua carriera artistica compie un salto di qualità.

LA CARRIERA DI SILVIO TESTI

Silvio Testi, infatti, inizia a collaborare con l'ambiente televisivo producendo a livello musicale, brani di grandi artisti come Stefania Rotolo ed Heather Parisi. Oltre a produrre e coreografare le sigle di Fantastico, collabora in altri programmi come Stasera niente di nuovo, Serata d'onore, Odiens e Lascia o Raddoppia. All'inizio degli anni novanta inizia a lavorare anche in mediaset nella famosa trasmissione Buona Domenica, per la quale collaborerà per tre edizioni. Nel 94 ha dato vita come autore e organizzatore, alla celebre maratona mediatica di solidarietà Trenta ore per la vita, trasmessa annualmente da Mediaset. Verso la fine degli anni novanta cura come direttore artistico alcuni musical come Grease e Hello Dolly. In entrambi i lavori, si occuperà della trasposizione e dell'adattamento dei testi dalla lingua originale all'italiano.

