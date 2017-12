Suor Cristina/ Nell'Aula Paolo VII canterà "All I want for Christmas is you" (Concerto di Natale 2017)

Con "All I want for Christmas is you", Suor Cristina sarà fra i cantanti italiani che questa sera parteciperanno al consueto appuntamento con il Concerto di Natale

24 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Suor Cristina al Concerto di Natale 2017

Suor Cristina tornerà sul piccolo schermo questa sera nel corso del 25 esimo anniversario del Concerto di Natale per esibirsi di fronte alla platea con uno dei brani natalizi più amati di sempre. La vincitrice di The voice Italia 2014, infatti, salirà sul palco dell'aula Paolo Vi in Vaticano per cantare "All I want for Christmas is you", canzone portata al successo da Mariah Carey nel 1994. "Emozionantissima questa situazione! - ha ammesso la suora, raggiunta dietro le quinte del concerto da Samantha Suriani per Velvetmusic.it - A parte già il fatto di stare nell'Aula Paolo VI già crea un'emozione un'atmosfera interiore abbastanza difficile da gestire, poi io sono una persona molto emotiva, devo dire che è stata molto, molto emozionante". La cantante, in rappresentanza degli artisti italiani che parteciperanno all'evento, nella sua esibizione è stata accompagnata dall'Orchestra Sinfonica Universale Italiana diretta dal maestro Renato Serio e dai vocalizzi di Art Voice Academy.

SUOR CRISTINA, "IL NATALE È UNA TAPPA IMPORTANTE NEL MIO CAMMINO"

Protagonista della scena musicale del Concerto di Natale in vaticano, suor Cristina, nel corso di una recente intervista, ha rivelato il significato che questa festa assume ogni anno per il suo cammino religioso: "È la venuta di Gesù tra noi, quindi è un momento importantissimo. Gesù ci dà la possibilità di essere accolto nel nostro cuore. Ci dà la possibilità di aprire il nostro cuore e accogliere lui, che è la luce vera, quindi è un cammino per me, è una tappa importante nel mio cammino, ma spero anche nel cammino di tutti i cristiani", ha rivelato la religiosa raggiunta da Samantha Suriani per Velvetmusic. Suor Cristina ha aggiunto inoltre che Natale è "un momento di sensibilità nei confronti di chi è più debole", però deve anche essere la spinta per dare il via a una rigenerazione che duri nel tempo. L'ex vincitrice di The Voice, lo scorso 22 settembre ha pubblicato il suo nuovo disco dal titolo "Felice", un album inciso per Universal Music che contiene dodici tracce.

