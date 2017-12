TERESANNA SI SPOSA / Giovanni le fa una proposta di matrimonio con un flash mob (Uomini e Donne)

Teresanna si sposa, il noto volto di Uomini e Donne a un passo dall'altare. La proposta di matrimonio di Giovanni è arrivata in seguito a un originale flash mob sul lungomare di Napoli.

24 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Teresanna Pugliese si sposa

Teresanna Pugliese è protagonista delle pagine di cronaca rosa per le nuove notizie che riguardano la sua vita sentimentale. La donna infatti ha ricevuto una splendida proposta d'amore dal suo compagno Giovanni. Ieri infatti questi ha organizzato un vero e proprio flashmob sul lungomare di Napoli. Durante una passeggiata la donna ha visto il luogo dove i due si trovavano letteralmente riempito di palloncini a forma di cuore che si sono alzati in cielo, poi Giovanni le si è inginocchiato davanti con un anello nelle mani e la richiesta scritta su di una maglietta. Tra di loro c'era anche il piccolo Francesco, figlio che la coppia ha dato alla luce due anni fa. La risposta è stata subito positiva e come poteva essere altrimenti con una proposta del genere. Ma chi è Giovanni? Teresanna l'ha conosciuto dopo l'esperienza Uomini e Donne tramite amici comuni. Non è un uomo dello spettacolo ma una persona normale che la ragazza ha conosciuto nel percorso della sua vita.

IL SUO PERCORSO A UOMINI E DONNE

Teresanna Pugliese è diventata famosa durante la trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. La ragazza è nata il 25 luglio del 1987 a Napoli e ha iniziato nel programma come corteggiatrice di Samuele Nardi. Il pubblico da casa l'ha subito presa a cuore per quei suoi colori chiari e per una personalità che emergeva tra le altre. Durante questa avventura la donna e il bel tronista avranno diversi incontri che porteranno il pubblico ad appassionarsi notevolmente come mostrato anche dai social network. Alla fine Samuele Nardi sceglierà proprio lei trovandosi però una porta chiusa in faccia per diversi motivi. Successivamente Teresanna diventa tronista e tra i suoi corteggiatori c'è anche Francesco Monte, poi fidanzato di Cecilia Rodriguez. In un primo momento la ragazza preferirà a lui però Antonio Passarelli per poi cambiare idea e vivere una storia proprio con Monte.

© Riproduzione Riservata.