THE ILLUSIONIST-L'ILLUSIONISTA/ Su Iris il film con Edward Norton (oggi, 24 dicembre 2017)

24 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film fantastico in prima serata su Iris

NEL CAST EDWARD NORTON

The Illusionist - L'illusionista, il film in onda su Iris oggi, domenica 24 dicembre 2017 alle ore 21,00. Una pellicola di genere fantastica e thriller che è stata prodotta nel 2006 negli Stati Uniti d’America sotto la regia di Neil Burger con il soggetto che è stato tratto dal racconto Eisenheim the Illusionist scritto da Steven Millhauser mentre la sceneggiatura è stata adattata dallo stesso regista. Le musiche sono state composte da Philip Glass mentre nel cast sono presenti attori già conosciuti dal pubblico di casa come Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell e Edward Marsan. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

THE ILLUSIONIST - L'ILLUSIONISTA, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

Siamo negli ultimi anni dell’Ottocento. In un luogo non precisato dello sconfinato Impero austro-ungarico, due giovani adolescenti si incontrano. Lui si chiama Eduard ed è un giovane apprendista mago ed illusionista mentre lei è la duchessa Sophie von Teschen. I due si innamorano pazzamente e per un periodo di tempo le cose tra loro sembrano andare per il verso giusto fino a che le evidenti differenze di classe non fanno sentire il loro peso. Infatti, questo è un periodo in cui l’amore tra un popolano ed un nobile non è ammissibile per diverse ragioni. Inevitabilmente la relazione si conclude lasciando tanto amaro in entrambi. Quindici anni più tardi Eduard è diventato un apprezzato illusionista di caratura internazionale che ora si fa chiamare con il nome d’arte di Eisenheim. I percorsi dei due innamorati tornano nuovamente ad intrecciarsi in un momento molto delicato soprattutto per la vita di Sophie la quale è promessa sposa del potente principe Leopold. Un matrimonio che nasconde anche e soprattutto delle mire politiche del giovane principe che così facendo spera di riuscire ad avere l’appoggio incontrastato da parte del popolo ungherese e quindi destituire suo padre il Re per prenderne il posto. I progetti del principe vengono però messi pesantemente in dubbio dall’arrivo di Eisenheim il quale, come del resto la stessa Sophie, si renderà conto di come l’amore e la passione siano più che mai vivi. I due presto iniziano una relazione alle spalle del principe che una volta scoperto cosa stia accadendo alle proprie spalle, nel tentativo di salvare il suo piano di ascesa al trono cerca in tutti i modi di contrastare l’amore tra il grande illusionista e la bellissima duchessa Sophie. Ci riuscirà?

