Toy Story, Woody e Buzz alla riscossa/ Curiosità e trama del film su Rai 3 di John Lasseter (24 dicembre 2017)

Toy Story - Woody e Buzz alla riscossa, il film d'animazione in onda su Rai 3 oggi, domenica 24 dicembre 2017. Nel cast: alla regia John Lasseter e Lee Unkrich. Il dettaglio della trama.

24 dicembre 2017 - agg. 24 dicembre 2017, 13.55 Cinzia Costa

il film d'animazione nel pomeriggio di Rai 3

JOHN LASSETER ALLA REGIA

Toy Story - Woody e Buzz alla riscossa, il film d'animazione in onda su Rai 3 oggi, domenica 24 dicembre 2017 alle ore 16.40. Una pellicola d'animazione che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 1999 da Karen Robert Jackson e Helene Plotkin mentre la direzione della regia è stata affidata a John Lasseter, Lee Unkrich e Ash Brannon. Il film è il sequel di Toy Story e nel cast dei doppiatori in lingua originale troviamo Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Kelsey Grammer, Don Rickes, Jim Varney, Wallace Shawn, Annie Potts, John Ratzenberger e John Charles Morris. I doppiatori in lingua italiana sono invece stati Fabrizio Frizzi (Woody), Massimo Dapporto (Buzz) e Ilaria Stagni (Jessie). Nel cast troviamo molti attori che hanno doppiato anche il primo capitolo di Toy Story, ossia Tom Hanks e Tim Allen. Il primo è molto noto dagli amanti del cinema di molti generi, eclettico e talentuoso, comparso in Big (1988), Philadelphia (1994), Forrest Gump (1995) e Salvate il soldato Ryan (1996). Torna nei panni dell'astronauta Buzz anche Allen, famoso per film comici e per famiglie come la saga di Santa Claus, Shaggy Dog (2006) e Svalvolati on the Road (2007). Accanto a loro troviamo in questo secondo capitolo, nel ruolo della cowgirl Jessie, Joan Cusack, già vista in Una donna in carriera (1988) e Nine Months – Imprevisti d'amore (1995). Tornano anche i doppiatori italiani, gli amati Fabrizio Frizzi, conduttore televisivo, e Massimo Dapporto, attore nella serie Distretto di Polizia 7 e Giovanni Falcone – L'uomo che sfidò Cosa Nostra. A dare la voce a Jessie troviamo anche Ilaria Stagni, notissima doppiatrice di Bart Simpson e Terk, nel film di animazione Disney Tarzan, nonché in numerosissimi altri prodotti cinematografici e televisivi. Ma vediamo la trama del film d'animazione nel dettaglio.

TOY STORY, WOODY E BUZZ ALLA RISCOSSA, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Il soggetto del film torna a essere, come nel primo capitolo della saga, la paura dei giocattoli di essere abbandonati dal proprio padroncino. In questo caso un incidente dà il via alla vicenda narrata dal film. Prima di partire per un campo estivo, Andy, il padroncino dei giocattoli, rompe per sbaglio il braccio del suo cowboy giocattolo, Woody. Per questo Woody viene riposto in cameretta, lasciato a se stesso, fino a che la mamma di Andy non lo mette in vendita in un mercatino dell'usato. In quell'occasione, un collezionista senza scrupoli lo ruba. L'amico di Woody, Buzz Lightyear, lo segue per salvarlo, riuscendo a scoprire l'identità del ladro e a soccorrere molti altri giocattoli "rapiti" dall'uomo. In quell'occasione, i protagonisti del film fanno la conoscenza con moltissimi nuovi amici, grazie ai quali fanno di tutto per evadere dallo spietato collezionista.

