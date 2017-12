Una poltrona per due/ Ecco perché il film va in onda su Italia 1 ogni vigilia (oggi, 24 dicembre 2017)

Una poltrona per due, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 24 dicembre 2017. Nel cast: Dan Aykroyd e Eddie Murphy, alla regia John Landis. La trama del film nel dettaglio.

Dal 1997 a oggi il film Una poltrona per due è stato mandato in onda la sera della Vigilia di Natale per ben 11 volte e per questo il film viene associato immediatamente a questa festa. Le altre sette volte però ha guadagnato persino la serata del Natale. In realtà nella trama non ci sono dei veri riferimenti con questa ricorrenza, ma c'è un motivo per il quale il film ha preso piede durante questo particolare giorno. Diversi anni fa la direttrice di Italia 1 Laura Casarotto spiegò: "Scegliere sempre lo stesso titolo è una scelta che ho ereditato da chi mi ha preceduto, ma credo che funzioni perché a Natale vogliamo farci raccontare sempre la stessa storia. Ai bambini si parla di Babbo Natale e i più grandi vogliono la loro storia". Certo dietro a questa scelta ci sono anche tanti altri motivi tra cui anche quello prettamente economico, visto che il film è un classico che non porta poi la rete a fare grandi investimenti per proiettarlo. In più c'è da considerare che nonostante il pubblico si lamenti di questo film e del vederlo sempre in questi giorni in realtà si è affezionato e non sarebbe Natale senza Una poltrona per due.

Una poltrona per due, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 24 dicembre 2017 alle ore 21,20. Una pellicola comica dal titolo originale Trading Places. Una classica commedia ormai diventata icona natalizia prodotta negli Stati Uniti nel 1983 sotto la regia di John Landis con il soggetto e la sceneggiatura ideati e sviluppati da Timothy Harris ed Herschel Weingrod. Le musiche sono state scritte dal celebre compositore statunitense Elmer Bernstein mentre nel cast figurano nomi di grandi attori come Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Ralph Bellamy, Don Ameche, Denholm Elliott, Jamie Lee Curtis, Paul Gleason e Frank Oz. Ma scopriamo subito nel dettaglio la trama del film.

UNA POLTRONA PER DUE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Primi anni Ottanta nella città di Philadelphia, dove vive un ricco agente finanziario di cambio di nome Louis. L'uomo lavora presso una gloriosa società che gli permette di avere tutta una serie di rilevanti benefit tra cui quello di avere a completa disposizione una bellissima casa curata in ogni dettaglio nella quale è presente il maggiordomo Coleman, senza dimenticare la possibilità di poter frequentare importanti ed esclusivi circoli. Insomma, tutto gli va nel migliore dei modi anche per quanto concerne la sfera sentimentale che lo vede legato alla bella fidanzata Penelope. Valentine è invece un povero uomo di colore che per guadagnarsi qualche soldo si inventa mille piccole truffe come quella di spacciarsi per un falso invalido a cui sono state amputate entrambe le gambe per cui bisognoso di elemosina. I due protagonisti incrociano le loro esistente nel giorno della vigilia di Natale con Louis che, credendo di essere vittima di un’aggressione da parte di Valentine lo denuncia alle autorità facendolo così arrestare. L’episodio avviene sotto l’occhio attento dei principali azionisti della società per cui Louis lavora. L’episodio fa nascere una discussione tra i due sulle motivazioni che spingono un uomo a darsi alla criminalità e siccome le idee sono decisamente contrastanti decidono di mettere in essere una scommessa sotto forma di esperimento sociale ed ossia giocando sulle vite di Louis e di Valentine, le scambiano. In particolare viene pagata la cauzione per uscire di galera, Valentine viene messo al posto di Louis il quale è vittima di una macchinazione alle proprie spalle che lo fa passare come un imbroglione e drogato. Di colpo la vita dell’agente finanziario diventa un incubo, sbattuto fuori di casa e conti bloccati, si ritrova per strada a mendicare trovando come unico aiuto quello che le viene dato da una prostituta di nome Ophelia mentre la fidanzata Penolepe lo lascia senza neppure un confronto. Convinto che sia tutta colpa di Valentine, Louis gli darà la caccia ma alla fine i due uniranno le forze per vendicarsi dei loro manipolatori.

