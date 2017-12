UNO SGUARDO DAL CIELO/ Su Rai 3 il film con Denzel Washington (oggi, 24 dicembre 2017)

Uno sguardo dal cielo, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 24 dicembre 2017. Nel cast: Denzel Washington e Whitney Houston, alla regia Penny Marshall. Il dettaglio.

24 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film fantastico in prima serata su Rai 3

NEL CAST DENZEL WASHINGTON

Uno sguardo dal cielo, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 24 dicembre 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia e fantastica dal titolo originale The preacher's wife ed è stata girata nel 1996 per la regia di Penny Marshall. Si tratta di un remake del film The bishop's wife (La moglie del vescovo) del 1997. Il cast è composto da Denzel Washington, attore premio Oscar che qui interpreta il ruolo di Dudley, e dalla cantante e attrice Whitney Houston che interpreta la protagonista Julia Biggs. Il film ebbe una nomination agli Oscar per la colonna sonora, che è stata composta da Hans Zimmer il quale ha in seguito ricevuto la prestigiosa statuetta per Il gladiatore (2000). Inizialmente per il ruolo di Julia, Denzel Washington voleva Julia Roberts, ma poi si pensò che la Houston fosse più adatta alla parte. Fu la cantante a rifiutare, in seguito rivelò che in quel periodo stava attraversando un brutto momento di dipendenza dalle droghe, per fortuna però, in seguito tornò sui suoi passi e d accettò di interpretare Julia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNO SCGUARDO DAL CIELO, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

Henry Biggs è un pastore protestante che sta attraversando un brutto momento e teme che il natale che si avvicina non sarà affatto una festa gioiosa come dovrebbe essere. Non solo il suo matrimonio con Julia è in forte crisi ma, in più uno speculatore edilizio sta mettendo in difficoltà la sua parrocchia. Per fortuna di Henry dal cielo arriva un aiuto, un curioso angelo di nome Dudley che si propone di aiutare Henry. Peccato però che quset'ultimo non creda al fatto che Dudley sia un angelo. A complicare ancora di più le cose, Julia si invaghisce di Dudley...

