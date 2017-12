Uomini e Donne/ Anticipazioni, Graziella Montanari contro Gemma e Giorgio: nuove accuse sul web! (Trono Over)

24 dicembre 2017 Anna Montesano

Il trono Over di Uomini e Donne da alcune settimane ormai fa a meno di una delle sue più discusse protagoniste. Stiamo parlando di Graziella Montanari, dama che in studio ha avuto forti scontri con Manfredo dopo la conclusione della loro frequentazione. Ultimo ma non per importanza lo schiaffo che Graziella gli ha dato proprio durante una puntata, episodio che ha scatenato moltissime critiche e l'abbandono della dama al programma di Maria De Filippi. Da quella puntata infatti la Montanari non ha fatto ritorno in studio, eppure sul web mostra di continuare ad essere assidua telespettatrice di Uomini e Donne Over, come palesano i suoi messaggi social. Molte le critiche della Montanari, che sul suo profilo Facebook ne ha per tutti, in particolare però per Gemma Galgani, Giorgio Manetti e Gianni Sperti.

GRAZIELLA TORNA ALL'ATTACCO DOPO L'ADDIO AL TRONO OVER!

I commenti alle ultime puntate, concentrate sulla presunta relazione tra Giorgio e Anna Tedesco, trovano questo suo commento: "Sto guardando UeD e mi rendo sempre più conto che Giorgio è un gran falso ed è esaltato, pensa che tutte le donne sbavino per lui poi da della delusione ad Anna. Lui non da spiegazione poi non vuole che Anna si difenda facendo vedere il cellulare" scrive Graziella, attaccando il cavaliere. Non manca poi il commento per la Galgani e ne ha anche per Marco Firpo: "Sto guardando UeD, Gemma parla senza sapere cosa dice ancora sta storia con Giorgio e Marco dietro a guardare. Penso che si senta un povero invertebrato lì in mezzo è stato un bamboccio che si è lasciato rigirare come ha voluto Gemma". Sul web però le sue parole non sono apprezzate e c'è infatti chi la critica: "Ma se vuoi continuare a parlare di loro, perché non sei rimasta li? Esci da questa situazione la realtà è un altra cosa se è l'amore che cerchi sicuramente non lo trovi in tv"" le consiglia una telespettatrice. Graziella seguirà questo consiglio?

