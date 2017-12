Uomini e Donne/ Anticipazioni, Nilufar e Sara nel mirino del web: l'appello alla redazione (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Sara Affi Fella non convincono il pubblico: "Sanno solo urlare e sono arroganti, tra le troniste più antipatiche"

24 dicembre 2017 Anna Montesano

Nilufar Addati e Sara Affi Fella

Il percorso di Nilufar Addati a Uomini e Donne non convince del tutto il pubblico. La ragazza, ex corteggiatrice di Mattia Marciano, per i telespettatori sta mostrando un lato che non era uscito fuori nel suo precedente percorso e che non piace. Perde consensi infatti la bella napoletana, anche per i battibecchi nati in studio con l'altra tronista, Sara Affi Fella. "È più interessata a fare confronti con lei e a capire se piace più lei o Sara che sul suo percorso e sui corteggiatori" è infatti l'accusa di alcuni fan del dating show di Maria De Filippi nei confronti di Nilufar. Idea diffusa sul web è infatti che la tronista si senta "meno bella" di Sara e per questo senta maggiormente la competizione. In una delle scorse puntate, Maria De Filippi ha cercato di farle capire che non è di certo questo un elemento determinante per il percorso a Uomini e Donne oltre che scontato che ogni corteggiatore preferisca Sara a lei.

SARA E NILUFAR: "TRA LE TRONISTE PIU' ANTIPATICHE DI SEMPRE"

Ma sul web lo scetticismo non è diminuito, anzi Sara e Nilufar non sono al momento riuscite a conquistare il favore dei telespettatori, risultando al momento tra le troniste meno apprezzate di Uomini e Donne. C'è chi le accusa per il linguaggio e scrive :"Cara redazione, potreste dire alle ragazze di usare un gergo meno volgare? Vi garantisco che non sono una buonista ma non si possono sentire parlare. Una parola e una parolaccia. No n c’è un’etica comportamentale da seguire?"; e chi invece per l'atteggiamento mostrato in studio "Secondo me non ne vale la pena con nessuno delle due...quest anno le troniste..sono troppo sicure di se..è poi troppo presuntuose..è arroganti..". Riusciranno le due tronista a far cambiare idea il pubblico?

