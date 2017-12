WINDSTORM - LIBERI NEL VENTO/ Su Rai 2 il film con Hanna Binke (oggi, 24 dicembre 2017)

Windstorm - Liberi nel vento, ilf ilm in onda su Rai 2 oggi, domenica 24 dicembre 2017. Nel cast: Hanna Binke e Nina Kronjager, alla regia Katja von Garnier. Il dettaglio della trama.

24 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film drammatico nel pomeriggio di Rai 2

NEL CAST HANNA BINKE

Windstorm - Liberi nel vento, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 24 dicembre 2017 alle ore 18.35. Una pellicola drammatica del 2013 che è stata diretta da Katja von Garnier con il soggetto tratto dal libro di Carola Wimmer Ostwind - Zusammen sind wir fei. Si tratta tra l'altro di un bestseller adatto per bambini e ragazzi dai 9 anni in su e posizionato al 76° posto della classifica di IBS Libri. Il cast del drama prevede invece nomi come quelli di Hanna Binke e Nina Kronjager, al fianco di Jurgen Vogel, Cornelia Froboess e Tilo Prucker. Il successo della pellicola ha premiato inoltre il lavoro della regista, che ha creato un sequel due anni dopo il primo capitolo e dal titolo Windstorm - Contro ogni regola e quest'anno un terzo film dal titolo originale Ostwind – Aufbruch nach Ora. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LIBERI NEL VENTO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La stostia de Liberi nel vento, ruota attorno alla vita di Mika, una ragazza di appena 14 anni che viene costretta dai genitori a frequentare una scuola di equitazione estiva. Una decisione presa a causa della bocciatura scolastica registrata dalla ragazzina, che verrà inviata nella tenuta della nonna. Una volta sul posto, la giovane Mika farà amicizia con Sam, lo stalliere, ed entrerà in contatto con Windstorm. Lo stallone anche se timido è conosciuto per il suo animo libero e indomato, tanto che Michelle, una nota cavallerizza, non è riuscita ad educarlo alla sella. Anche la nonna di Mika a suo tempo ha fatto ogni tentativo per educare il cavallo, ma senza alcun successo. Affascinata dal destriero, la ragazzina deciderà una notte di introdursi nella stalla di Windstorm e riuscirà a stringere un legame particolare. Mika infatti scopre di avere un dono: può parlare con i cavalli.

