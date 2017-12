100 VOLTE NATALE/ Su Rai 1 il film della regista Nisha Ganatra (oggi, 25 dicembre 2017)

Oggi, lunedì 25 dicembre, alle 23.15 su Rai 1 va in onda in prima tv il film "100 volte natale", diretto dalla regista Nisha Ganatra. Ecco la trama del film natalizio.

Il film 100 volte Natale è la scelta di Rai 1 per la sua seconda serata di lunedì, 25 dicembre 2017, a partire dalle 23.15. In prima visione tv, la pellicola è diretta da Nisha Ganatra ed è stata prodotta nel 2013. Si tratta di una regista canadese molto conosciuta per aver diretto la terza stagione della serie Tv Transparent, con protagonista Jeffrey Tambor, un lavoro che l'ha portata a vincere un Golden Globe. Nel cast troviamo invece alcuni volti conosciuti dal pubblico internazionale, come Zachary Gordon, conosciuto in serie tv come How I Met Your Mother, 24 e Desperate Housewives. Al suo fianco Molly Parker, attrice canadese e volto noto di House of Cards, oltre che di Deadwood e Il socio, la serie tv basata sul romanzo di John Grisham dal titolo omonimo. Completano il cast nomi di rilievo per il piccolo schermo mondiale, come Rick Roberts, Wesley Morgan e Bruce Dern.

La trama di 100 volte Natale mette al centro la disavventura del giovane Pete, il classico figlio di mezzo che viene sempre trascurato dai genitori e messo in secondo piano dai fratelli. Tutto cambia proprio il giorno di Natale, quando Pete, deciso a mettere la parola fine alle proprie giornate 'no' sceglierà di trascorrere una piacevole festa in compagnia della famiglia. Le cose tuttavia andranno storte e il giorno di Natale si rivelerà alla fine il più disastroso vissuto dall'intera famiglia. L'aspetto peggiore della giornata vissuta si materializzerà tuttavia solo al mattino successivo, quando Pete si accorgerà di essere rimasto intrappolato nel tempo e nello spazio. Sarà costretto infatti a vivere lo stesso giorno in continuazione, affrontare i diversi problemi ed assistere alle stesse liti. Deciso a sfruttare questo suo dono e visto che è l'unico a vivere quel tipo di problema, Pete deciderà di sfruttare la situazione per dare un completo restyling non solo alle sue vacanze, ma anche alla sua famiglia. Il tutto perché vivano finalmente un Natale che nessuno di loro dimenticherà mai.

