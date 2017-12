ANDREA BOCELLI/ La Perfect Symphony con Ed Sheeran e il Premio Puccini (Intimissimi on ice)

Andrea Bocelli sarà ospite di Intimissimi On Ice 2017, lo show sul ghiaccio condotto da Cristina Chiabotto su Canale 5. Il cantante è reduce da un successo con Ed Sheeran

Andrea Bocelli (Lapresse)

Il duetto fra Andrea Bocelli ed Ed Sheeran sta facendo il giro del mondo. Il celebre interprete della lirica italiana si è infatti unito al cantautore britannico per la sua Perfect Symphony, una rivisitazione sinfonica di una hit di Sheeran. Il successo ha permesso ai due artisti di fare il giro del mondo anche con la clip che ha accompagnato la canzone, girata in Versilia dal regista Tiziano Fioriti e con già oltre 2 milioni di views all'attivo. Nelle sequenze è visibile il cancello di villa Bocelli, dove l'artista si mostra al fianco dei figli e con i collaboratori, in pieno contrasto con il look teenager di Sheeran. Questo pomeriggio, lunedì 25 dicembre 2017, vedremo Andrea Bocelli a Intimissimi On Ice 2017, lo show sul ghiaccio condotto da Cristina Chiabotto su Canale 5. Intanto il Maestro ha già registrato un forte successo anche per le due date previste nel mese di dicembre a New York, con un doppio sold out per i suoi concerti al Madison Square Garden. Un mese importante per il cantante, che ha fatto conquistare al regista Michael Radford il Capri Award per il biopic incentrato sulla vita del Maestro.

ANDREA BOCELLI E IL PREMIO PUCCINI

È stato un anno d'oro per Andrea Bocelli, che con il suo duetto con Ed Sheeran sulle note di Perfect Symphony ha raggiunto il primo posto dei trend topic mondiali. Nel mese precedente, il tenore toscano è stato premiato invece con il Premio Puccini, consegnato all'Auditorium del Gran Teatro di Torre. Un'occasione che ha permesso all'artista di parlare del suo personale rapporto con compositore italiano, che ha imparato a conoscere e amare fin da quando era bambino. Secondo il suo personale punto di vista, ha rivelato a Lucca in Diretta, l'aver in comune la stessa regione di nascita con Puccini ha permesso di rafforzare un rapporto che va al di là della "autentica devozione" che ha sottolineato di nutrire Per il genio artistico del Maestro. Durante il Festival si è inoltre diffusa l'indiscrezione che sarà proprio Bocelli ad aprire la prossima edizione, data la volontà della kermesse di aprire le porte allo scenario musicale internazionale.

LA CARRIERA

Andrea Bocelli nasce nel settembre del '58 a La Sterza, in provincia di Pisa, all'interno di una famiglia di proprietari agricoli e con un glaucoma congenito. Una malattia che lo rende ipovedente fino ai 12 anni, quando a causa di una pallonata sugli occhi, diventa del tutto cieco. La passione per il canto inizia in questi anni, supportato dall'entrata del futuro Maestro nei cori delle chiese della Valdera, che lo spingono a pubblicare il suo primo 45 giri nell'82 e dal titolo Amico Mio/Quando. Otto anni più tardi pubblica il suo secondo lavoro, Il diavolo e l'angelo/Proprio tu, per poi iniziare una collaborazione con Zucchero Fornaciari. Vince negli anni seguenti il Festival di Sanremo grazie a Il mare calmo della sera, che lo consacra nella categoria delle Nuove Proposte, mentre esordisce nel '94 come tenore lirico nel Macbeth di Giuseppe Verdi. Il suo successivo brano Con te partirò gli permette di conquistare il quarto posto al Festival di Sanremo, a cui fa seguito un'ascesa importante per la sua carriera. L'anno successivo guida infatti la cerimonia d'inizio della finale di Champions League a Roma, chiudendo il secolo con un nuovo album, Arie Sacre, realizzato al fianco del coro dell'Accademia di Santa Cecilia e accompagnato dall'orchestra diretta dal Maestro Myung-Whun Chung.

