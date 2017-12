Antonino Cannavacciuolo/ Blitz dei Nas al ristorante, social divisi: “fa il furbo” o il caso è ingigantito?

Antonino Cannavacciuolo, blitz dei Nas al ristorante. Aduc: “Va via? All'estero le regole non sono diverse”. Le ultime notizie sullo chef, giudice di Masterfech, multato dai carabinieri

25 dicembre 2017 - agg. 25 dicembre 2017, 10.29 Silvana Palazzo

Antonino Cannavacciuolo

Non si placa l'indignazione dei social per la vicenda che vede coinvolto Antonino Cannavacciuolo e il suo bistrot di Torino. Dopo il blitz dei carabinieri del Nas un'ondata di disappunto ha travolto il giudice di Masterchef. «Si lamenta perché i Nas hanno scoperto che spacciava per fresco ciò che fresco non era. Però 70 Euro a testa li prendeva belli freschi», scrive un utente su Twitter tra ironia e amarezza. C'è poi chi immagina già un siparietto nella prossima puntata di Masterchef: «Barbieri al concorrente: ma hai usato il pesce congelato? Cannavacciuolo: fammi assaggiare. A me pare fresco». Il giornalista Paolo Giordano si aggiunge ai commenti con un messaggio piccato per lo chef: «I Nas trovano surgelati venduti per freschi nel bistrot di Cannacciuolo a Torino. Prima si corre per diventare Masterchef, poi bastano solo quattro salti in padella». C'è però anche chi difende Cannavacciuolo dalle critiche: «Sono gli stessi che vanno in quei locali di me**a dove mangiano sushi proveniente da posti indefiniti e preparato in ambienti dove i topi gestiscono il personale. Ma per favore!!!». (agg. di Silvana Palazzo)

CANNAVACCIUOLO PAGA IL PREZZO DELLA SUA POPOLARITÀ?

Antonino Cannavacciuolo nei guai per il suo bistrot di Torino. Lo chef ha ricevuto una multa di 1.500 euro, ma i carabinieri del Nas hanno fatto scattare due denunce per il direttore del locale, Giuseppe Savoia, e sua moglie, Cinzia Primatesta, responsabile della società a cui è legata la catena di ristoranti. Il giudice di Masterchef dà robaccia surgelata ai suoi clienti? Le cose non stanno proprio così, ma va detto che uno chef esposto come lui ha l'obbligo di essere ancor più attento al rispetto delle norme. La sua violazione appare di scarsa entità, anche in considerazione del fatto che ci sono ristoranti che vengono chiusi per qualche giorno perché vengono riscontrate irregolarità ben più gravi e poi riaprono senza problemi, e spesso senza che la notizia venga diffusa. E allora, proviamo ad andare un attimo controcorrente, questi per Antonino Cannavacciuolo sono gli effetti collaterali della celebrità? O forse anche della burocrazia italiana, che con la stessa sanzione colpisce comportamenti ben diversi...

ANTONINO CANNAVACCIUOLO, IL COMMENTO DI ADUC

Di parere ben diverso sul caso Antonino Cannavacciuolo è Vincenzo Donvito, presidente dell'Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori), il quale parla di una storia «di ordinaria amministrazione» nella quale «la notorietà del personaggio ha giocato come megafono». Per Donvito, quando si pagano certi importi e quando si ha a che fare con persone che insegnano tutti i giorni sulla buona tavola, si pretende precisione, rispetto e qualità dell'informazione. «Forse la proprietà del ristorante credeva di avere una sorta di nulla osta rispetto alle abituali norme sanitarie e di informazione del consumatore, cliente e commensale? Nulla osta di fatto legato alla notorietà mediatica della famiglia? Chissà!», scrive il numero uno dell'Aduc in una nota. Neppure la reazione di Antonino Cannavacciuolo gli è piaciuta, in particolare la minaccia di andar via. «Non sappiamo dove pensi di andare perché spacciando cibi congelati per freschi se la passi con una pacca sulla spalla. Non conosciamo Paese al mondo in cui non ci siano provvedimenti come quelli italiani per questioni del genere». Anzi Donvito spiega che in casi come questo all'estero si può finire a fare l'aiuto cuoco in un fast food.

