BEE MOVIE/ Su La7 il film con Andy Robin e Barry Marder (oggi, 25 dicembre 2017)

Bee Movie, il film in onda su La7 oggi, lunedì 25 dicembre 2017.

25 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'animazione in seconda serata su La7

STEVE HICKNER ALLA REGIA

Bee Movie, il film in onda su La7 oggi, lunedì 25 dicembre 2017 alle ore 22.10. Una pellicola d'animazione che è stata realizzata nel 2007 a cura della DreamWork Animation e grazie anche alla regia di Steve Hickner e Simon J. Smith. La pellicola è interamente realizzata in computer grafica ed è il primo che vanta una sceneggiatura creata da Jerry Seinfeld, fra i doppiatori nella versione originale, in collaborazione con Andy Robin, Barry Marder e Spike Feresten. Il cast di doppiatori originali vanta inoltre la presenza di Kathy Bates nel ruolo di Janet Benson, Larry King nella sua versione "ape", Oprah Winfrey, John Goodman, e due cameo di Ray Liotta e Sting, che interpretano se stessi. Va sottolineato che il successo fra il pubblico è stato più che evidente se si tengono in considerazione gli incassi registrati al box office. Contro un budget di 150 milioni di dollari, il film ha registrato infatti 123 milioni solo negli USA, mentre 180 milioni se si considerano le distribuzioni totali. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BEE MOVIE, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

La storia di Bee Movie, ruota attorno alle due api protagoniste, Barry e Adam. Dopo aver conseguito la laurea, entrambi hanno grandi ambizioni, ma Barry scoprirà presto di poter solo aspirare ad una carriera nella produzione di miele. Decide tuttavia di non piegarsi di fronte al sistema e di infrangere una delle regole basilari del mondo della sua specie. Palerà infatti con una fioraia, Vanessa, un'umana. Una volta nell'appartamento della donna, Barry rimane sconvolto nel capire che gli esseri umani si nutrono da secoli del nettare più prezioso per le api e decide di intentare un processo contro gli umani quello che ritiene un vero e proprio furto. La sua iniziativa ha un enorme successo, anche se non priva di pericoli, l'ape riuscirà persino a stringere amicizia con Vanessa. Inizialmente Barry sarà entusiasta della confisca del miele in tutto il mondo, ma l'improvviso benessere finirà per togliere lavoro a tutti gli insetti. Il protagonista realizza inoltre che le api e il miele hanno una specifica funzione per l'equilibrio mondiale, che prevede l'impollinazione e la vita del regno vegetale. Le conseguenze inoltre ricadranno sull'ossigeno e sugli umani, destinati quindi a morire.

