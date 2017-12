BELLE & SEBASTIEN - L'AVVENTURA CONTINUA/ Su Rai 1 il film con Félix Bossuet (oggi, 25 dicembre 2017)

Belle & Sebastien - L'avventura continua, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 25 dicembre 2017. Nel cast: Félix Bossuet, Tcheky Kario, alla regia Christian Duguay. Il dettaglio.

25 dicembre 2017

il film d'avventura in prima serata su Rai 1

NEL CAST FELIX BOSSUET

Belle & Sebastien - L'avventura continua, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 25 dicembre 2017 alle ore 21.25. Una pellicola piena buoni sentimenti in sintonia con il Natale alle porte, di produzione francese e piena d'avventura, è stata diretta da Christian Duguay nel 2015. Sequel del precedente 'Belle & Sebastiene' del 2013, la pellicola riprende perfettamente le avventure della coppia ragazzo e cane che, è stata ideata dalla scrittrice transalpina Cécile Aubry, libri resi celebri negli anni '80 dalla serie anime giapponese omonima. Se la regia del primo film fu affidata a Nicolas Vanier, per il sequel la scelta della casa di produzione cinematografica Gaumont è invece ricaduta sul direttore di cinepresa canadese Christian Duguay, reso celebre dalla saga 'Scanner' e da alcune mini-serie per la Tv come 'Anna Karenina', 'Sotto Il Cielo Di Roma', 'Il Giovane Hitler', regista in ascesa e dalla buona scelta fotografica durante le riprese, ideale in una pellicola in cui fotografia e suggestione ambientale sono cardini importanti. Nella parte del giovane, oramai quasi adulto, Sebastien, l'attore Félix Bossuet, presente sin dalla prima pellicola, attualmente impegnato nelle riprese della terza pellicola della saga, 'Belle & Sebastien - Amici Per Sempre'. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

BELLE & SEBASTIEN - L'AVVENTURA CONTINUA, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Siamo ora alla fine della Seconda Guerra Mondiale e anche i villaggi alpini nei quali Belle e Sebastien vivono sono seriamente danneggiati e nelle famiglie si contano i caduti al fronte di resistenza. Nonostante tutto, Sebastien vive sereno nel paesello montano di Saint Martin assieme al suo inseparabile San Bernardo, Cesar (interpretato dall'attore francese, di nascita turca, Tchéky Karyo), aspettando il ritorno dalla Guerra di Angelina, l'attrice francese Margaux Châtelier. Sebastien non riesce attendere quel ritorno e decide di partire assieme all'amico cane alla ricerca di Angelina data per morta dopo la notizia che l'aereo sul quale la ragazza viaggiava sia precipitato in una valle incendiandosi. Facendo annusare a Belle il fazzoletto intriso dall'odore della ragazza, la coppia parte alla ricerca della cara Angelina, contro il parere di tutti, ma loro non accettano la notizia e forse il cane sente che qualcosa non è esattamente come si crede. Il fiuto del cane è ottimo e ritrovano abbastanza in fretta l'area in cui l'aereo è precipitato, appiccando però un vasto incendio ad una vasta area, in seguito all'uscita del carburante e al forte impatto con la roccia e gli alberi. Alla coppia si unisce anche Pierre, il quale precedentemente, ma con poca voglia aveva concesso a Sebastien di sorvolare la zone del disastro con il proprio piccolo aereo. Forse preso dal rimorso Pierre muta il suo atteggiamento e diverrà sempre più convinto della possibilità di ritrovare viva Angelina. Ce la faranno i tre ricercatori, due uomini ed un meraviglioso San Bernardo, a ritrovare la ragazza?

