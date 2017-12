BELLE & SEBASTIEN/ Su Rai 1 il film con Félix Bossuet (oggi, 25 dicembre 2017)

25 dicembre 2017 Redazione

Belle & Sébastien, su Rai 1

Oggi, lunedì 25 dicembre, Rai 1 alle ore 14,50 trasmetterà il film Belle & Sébastien, diretto dal francese Nicolas Vanier nel 2013. La pellicola è tratta da un famoso sceneggiato francese trasmesso nella seconda metà degli anni '60 fino al 1970, divenuto anche un celebre e commovente cartone animato trasmesso soprattutto tra gli anni '70 e '80. La storia, tratta dai romanzi di Cécile Aubry, parla dell'amicizia tra un bambino e un cane di montagna dei Pirenei negli anni '40, in fuga verso la Svizzera, con la loro insolita famiglia, dai nazisti giunti in Francia in quel periodo. I protagonisti sono il giovanissimo Félix Bossuet nei panni di Sébastien, Tchéky Karyo (César) e Margaux Châtelier (Angélina)

BELLE & SEBASTIEN, LA TRAMA DEL FILM

Durante la seconda guerra mondiale, in un piccolo villaggio alpino vive l’orfano Sébastien. Il bambino trova l'amicizia di Belle, una grande femmina di cane dei Pirenei che abita nei boschi attorno al paese. Ma nel villaggio si scatena una caccia alla “bestia” ritenuta responsabile delle stragi di pecore. Uomini armati di fucile, tra cui anche César, che fa da nonno a Sébastien, pensano a come sopprimere il cane. Ma il bambino che ha conosciuto la bestia, sa che non ha ucciso lei le pecore e che sta solo scappando da un padrone violento. Riuscirà il piccolo Sebastien a mettere in salvo la sua nuova amica, la gigantesca Belle?

