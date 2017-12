BIG HERO 6/ Su Rai 3 il film d'animazione diretto da Don Hall (oggi, 25 dicembre 2017)

25 dicembre 2017

il film d'animazione in prima serata su Rai 3

DON HALL ALLA REGIA

Big Hero 6, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 25 dicembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'animazione prodotta dalla Disney Pixar e diretta da Don Hall (Oceania, Winnie the Pooh - Nuove avventure nel bosco dei 100 acri, La principessa e il ranocchio) e Chris Williams (Palle al balzo - Dodgeball, Indian - La grande sfida, Lottery ticket). Il film è tratto dall'omonimo fumetto della Marvel Comics. Si tratta del primo film Marvel prodotto dalla Disney dopo l'acquisizione della Marvel da parte della Disney stessa avvenuta nel 2009. I Marvel Studios, produttori dei film di supereroi del Marvel Cinematic Universe, non sono comunque stati coinvolti in nessuna fase della produzione, anche perchè questa pellicola è completamente slegata da quelle dei film di supereroi Marvel. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BIG HERO, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Hero, è un ragazzo della futuristica San Fransokyo appassionato di combattimenti clandestini fra robot. Una sera, facendo combattere il robot da lui stesso costruito, vince parecchio denaro. I concorrenti sconfitti però, capitanati da un piccolo boss locale, decidono di dargli una lezione e cominciano ad inseguirlo. Hiro si salva grazie all'intervento del fratello Tadashi, che lo porta al San Fransokyo Institute of Technology, dove lavora. Qui Tadashi presenta Hiro ai colleghi e gli mostra alcuni modelli di robot all'avanguardia. Hiro decide di iscriversi alla scuola e presenta, come progetto di ammissione dei microbot, ovvero minuscoli robottini, comandati telepaticamente, in grado di aggregarsi e prendere qualsiasi forma. Alla serata di presentazione è presente anche un potente imprenditore che offre a Hiro di acquistare il suo progetto. L'evento viene però interrotto da un incendio che distrugge rapidamente tutto l'istituto e causa la morte di Tadashi. Distrutto dalla fine del fratello maggiore, Hero si isola completamente dal mondo. A casa da solo con un robot medico, Baymax, portato a casa tempo prima dal fratello, Hero scopre che qualcuno sta fabbricando i suoi microbot e, assieme a Baymax scoprono la fabbrica di microbot in un capannone abbandonato ma quando vi arrivano il suo stesso progetto si attiva e li attacca controllato da un misterioso uomo mascherato. I due fuggono, ma Hero riesce a costruire un'armatura e un chip da combattimento per Baymax. Ora il ragazzo e il suo robot sono pronti ad affrontare i microbot e il loro misterioso produttore.

