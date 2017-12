CAROLINA KOSTNER/ La pattinatrice azzurra pronta alle Olimpiadi (Intimissimi on ice)

Mancano poche settimane prima dell'inizio delle Olimpiadi di PyeongChang, in cui ritroveremo Carolina Kostner, che oggi sarà protagonista a Intimissimi on ice su Canale 5

Karolina Costner (Lapresse)

Mancano poche settimane prima dell'inizio delle Olimpiadi di PyeongChang, in cui ritroveremo la pattinatrice Carolina Kostner. Sarà la conferma di quanto la sua specialità su ghiaccio la renda senza dubbio una delle più grandi sportive italiane per la sua disciplina, senza considerare che negli ultimi mesi di quest'anno ha conquistato il nono titolo italiano senior in 14 anni. Il podio sfiorato al Grand Prix Nagoya di dicembre ha spinto inoltre la Kostner a decidere con maggiore determinazione di migliorare ancora di più, come ha rivelato a La Gazzetta dello Sport. A partire dalle 17.00 di oggi, lunedì 25 dicembre 2017, Carolina Kostner sarà fra i protagonisti di Intimissimi On Ice, lo spettacolo su ghiaccio in onda su Canale 5. La campionessa sarà fra gli sportivi che si esibiranno per la manifestazione, come già accaduto nelle edizioni precedenti, impegnando la pista con le sue spettacolari evoluzioni e i numeri che l'hanno resa a tutti gli effetti un'icona del ghiaccio.

CAROLINA KOSTNER, PRONTA PER LE OLIMPIADI

In queste ultime settimane i giornali sportivi hanno discusso a lungo della possibilità che Carolina Kostner possa conquistare una medaglia alle prossime Olimpiadi Invernali 2018, che avranno luogo a PyeongChang. La campionessa porterà alto il vessillo italiano per la sua categoria, grazie al titolo registrato ai Campionati Italiani che si sono svolti a Milano a metà dicembre. Del resto la Kostner ha sottolineato a OA Sport di aver pattinato "al massimo delle mie abilità", puntando tutto su una crescita continua in cui ha rinnovato costantemente le proprie ispirazioni. La pattinatrice ha ribadito inoltre di essere onorata di gareggiare per l'Italia e di puntare tutto sullo sport, dato che a 31 anni può considerarsi una veterana della sua disciplina e senza alcun rimpianto alle spalle. Nemmeno quello di non aver mai amato nessuno, aspetto che ai suoi occhi la rende simile al ghiaccio. Il tutto dopo aver messo da parte la fine della relazione con Alex Schwazer, che in modo indiretto ha provocato lo stop di quattro anni vissuto dalla Kostner, dovuto all'accusa di aver preso parte nel caso di doping dell'ex fidanzato.

LA CARRIERA

Nata a Bolzano nel febbraio del 1987, Carolina Kostner indossa le sue prime scarpette da pattinaggio ad appena 4 anni. La passione per lo sport del resto le viene trasmessa dalla famiglia del padre, a cui unisce la predilezione per l'arte ereditata dal ramo familiare della madre. Dopo aver abbandonato lo sci alpino, Carolina decide di concentrare la sua vita e carriera al pattinaggio ad appena 12 anni, scegliendo di collaborare con Michael Huth dal 2001, in seguito alla chiusura della pista di pattinaggio della sua città. In quella stagione gareggia nella categoria Junior, prendendo parte a Grand Priz e Mondiali Juniores, conquistando tra l'altro fin dal debutto nel campionato il titolo nazionale. Debutta invece in seguito fra i Senior, continuando al tempo stesso a registrare successi con i Junior e vincendo il Grand Prix francese nel 2003. Conquista la medaglia di bronzo a Lione grazie allo Skate Canada, diventando tricolore nel 2005, ma è costretta a fermarsi l'anno successivo a causa di un infortunio alla gamba. Un evento che non le impedice tuttavia di conquistare il titolo nazionale, registrando il successo anche a livello continentale l'anno successivo durante il Campionato europeo di Varsavia.

© Riproduzione Riservata.